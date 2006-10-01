В Калтасинском и Бураевском районах появятся животноводческие комплексы по самым современным стандартам

Новые мегафермы с общим поголовьем — 5 тысяч коров появятся в двух районах республики: в Калтасинском и Бураевском. Кроме этого в Янауле построят завод по изготовлению твердых сыров. Этот инвестиционный проект ООО «Победа» будет реализован до 2021 года. Он подразумевает расширение производства и переработки молока на предприятии, его общая стоимость — 2 млрд 300 млн рублей, привели данные в пресс-службе Минсельхоза РБ.

В настоящее время на площадку, где будет осуществляться первая очередь строительства животноводческого комплекса, уже заехал подрядчик: подвезена техника, протянута линия электропередач, поставлены вагончики для рабочих.



"Скоро на этом месте начнет работу новый животноводческий комплекс, оснащенный самым современным оборудованием, — отметил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Для реализации проекта подобран удачный земельный участок, с хорошей логистикой, получены положительные заключения государственной экспертизы, разрешение на строительство, проведены работы по планировке, заключены договора подряда и поставки оборудования".