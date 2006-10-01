В Башкирии создано новое ведомство: Управление по противодействию коррупции

В Администрации Главы Башкортостана создано Управление по противодействию коррупции. Соответствующий Указ подписал Рустэм Хамитов.
Управление образовано взамен существовавшего ранее отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики, который входил в Аппарат межведомственного Совета общественной безопасности РБ. Таким образом, работа по борьбе с коррупцией на разных уровнях власти будет усилена.
Это не первые в республике шаги в данном направлении. Так, в регионе внедряются новые подходы в реализации антикоррупционной политики. Были внесены изменения в ряд республиканских законов, согласно которым муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах Главе Башкортостана. Если будут выявлены нарушения, руководитель региона обязан обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о досрочном прекращении полномочий чиновника, предоставившего недостоверные сведения.
По итогам 2017 года к ответственности было привлечено 33 гражданских и 133 муниципальных служащих. В частности, 30 человек, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, были уволены в связи с утратой доверия. Серьёзные коррупционные правонарушения были выявлены в администрациях Уфы и Нефтекамска. По итогам проверок своих полномочий лишились главы и депутаты нескольких сельсоветов в разных районах республики.
- Мы понимаем, что и в стране, и в республике не первый год продолжается большая антикоррупционная работа. Президент страны, её руководство требуют от местных и федеральных властей усиления деятельности в этой части. Коррупция препятствует развитию экономики страны, создаёт огромные проблемы для предпринимателей, бизнеса, — отметил Рустэм Хамитов на последнем заседании комиссии по противодействию коррупции. — Большое внимание мы должны уделять просвещению и пропаганде в части антикоррупционной деятельности. Нам нужно продолжать создавать обстановку нетерпимости к этому явлению. Одним словом, нам постоянно надо и спрос усиливать с должностных лиц, и постоянно заниматься темой противодействия коррупции.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Управление образовано взамен существовавшего ранее отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики, который входил в Аппарат межведомственного Совета общественной безопасности РБ. Таким образом, работа по борьбе с коррупцией на разных уровнях власти будет усилена.
Это не первые в республике шаги в данном направлении. Так, в регионе внедряются новые подходы в реализации антикоррупционной политики. Были внесены изменения в ряд республиканских законов, согласно которым муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах Главе Башкортостана. Если будут выявлены нарушения, руководитель региона обязан обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о досрочном прекращении полномочий чиновника, предоставившего недостоверные сведения.
По итогам 2017 года к ответственности было привлечено 33 гражданских и 133 муниципальных служащих. В частности, 30 человек, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, были уволены в связи с утратой доверия. Серьёзные коррупционные правонарушения были выявлены в администрациях Уфы и Нефтекамска. По итогам проверок своих полномочий лишились главы и депутаты нескольких сельсоветов в разных районах республики.
- Мы понимаем, что и в стране, и в республике не первый год продолжается большая антикоррупционная работа. Президент страны, её руководство требуют от местных и федеральных властей усиления деятельности в этой части. Коррупция препятствует развитию экономики страны, создаёт огромные проблемы для предпринимателей, бизнеса, — отметил Рустэм Хамитов на последнем заседании комиссии по противодействию коррупции. — Большое внимание мы должны уделять просвещению и пропаганде в части антикоррупционной деятельности. Нам нужно продолжать создавать обстановку нетерпимости к этому явлению. Одним словом, нам постоянно надо и спрос усиливать с должностных лиц, и постоянно заниматься темой противодействия коррупции.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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