В Уфе появится новый бассейн, который смогут посетить 50 человек за смену

В Калининском районе продолжается строительство бассейна. Работы начались в декабре прошлого года. За это время уже провели земляные работы.На данный момент рабочие приступили к устройству чаши бассейна и установке металлоконструкций. Новый бассейн сможет посетить почти 50 человек за одну смену. Чаша бассейна составит 10 на 25 метров, а общая площадь объекта – свыше 3 тысяч кв.м. Стоит отметить, что всего по республике имеется 190 плавательных бассейнов.
В Уфе количество бассейнов составляет несколько десятков. Новый бассейн в Инорсе будет специализироваться на подготовке профессионалов.
Фото: Интернет
Источник: https://bash.news/
В Уфе количество бассейнов составляет несколько десятков. Новый бассейн в Инорсе будет специализироваться на подготовке профессионалов.
Фото: Интернет
Источник: https://bash.news/
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Метки: Уфа