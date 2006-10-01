Бирского легкоатлета отстранили от участия в чемпионате Европы

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) отстранила прыгуна в высоту Данила Лысенко от участия в чемпионате Европы. Сообщение появилось на официальном сайте спортивной организации.
Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года оказался в центре скандала. – IAAF завела дело на Лысенко в связи с пропуском трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев и наложила временное отстранение до завершения расследования, – сообщает сайт «МатчТВ».
Спортивные чиновники предлагают Лысенко два варианта решения проблемы: признать свою вину и пропустить чемпионат в связи с нарушением антидопинговых правил или передать дело на рассмотрение в CAS. Своё решение спортсмен должен дать до 13 августа.
Источник: https://ufa1.ru/
Фото: Башинформ
Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года оказался в центре скандала. – IAAF завела дело на Лысенко в связи с пропуском трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев и наложила временное отстранение до завершения расследования, – сообщает сайт «МатчТВ».
Спортивные чиновники предлагают Лысенко два варианта решения проблемы: признать свою вину и пропустить чемпионат в связи с нарушением антидопинговых правил или передать дело на рассмотрение в CAS. Своё решение спортсмен должен дать до 13 августа.
Источник: https://ufa1.ru/
Фото: Башинформ
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Метки: Спорт