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    Бирского легкоатлета отстранили от участия в чемпионате Европы

    slavin Сегодня, 16:0986
    Бирского легкоатлета отстранили от участия в чемпионате Европы
    Международная федерация легкой атлетики (IAAF) отстранила прыгуна в высоту Данила Лысенко от участия в чемпионате Европы. Сообщение появилось на официальном сайте спортивной организации.

    Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года оказался в центре скандала. – IAAF завела дело на Лысенко в связи с пропуском трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев и наложила временное отстранение до завершения расследования, – сообщает сайт «МатчТВ».

    Спортивные чиновники предлагают Лысенко два варианта решения проблемы: признать свою вину и пропустить чемпионат в связи с нарушением антидопинговых правил или передать дело на рассмотрение в CAS. Своё решение спортсмен должен дать до 13 августа.
    Источник: https://ufa1.ru/
    Фото: Башинформ
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    Метки: Спорт

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