Бирского легкоатлета отстранили от участия в чемпионате Европы

На чемпионате Европы по регби случайно включили гимн СССР (видео)

На Чемпионате Европы по регби, который проходил в немецком Кельне, перед матчем между сборными России и Германии организаторы по ошибке включили гимн СССР. Российские регбисты не растерялись и с удовольствием подпели, а потом разгромили соперника со счетом 57:3.