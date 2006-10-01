В Абзелиловском районе открыли памятник воинам-интернационалистам





Администрация района поддержала инициативу ветеранов-афганцев по сооружению памятника, оказывала активное содействие. Работа, начатая в середине июля этого года, завершена за короткое время.



Участники торжественного мероприятия минутой молчания почтили память земляков, отдавших жизнь при выполнении воинского долга в горячих точках. Право открытия памятника было предоставлено главе администрации района Риму Сынгизову и председателю Совета ветеранов боевых действий в Афганистане Ильгизу Хайризаманову.



Украсило мероприятие выступление ветерана афганской войны Газиза Хайруллина, он исполнил песню. Открытие завершилось коллективным фотографированием ветеранов-афганцев, Воздушно-десантных войск.



«Из Абзелиловского района 152 солдата и офицера прошли испытание Афганистаном, из них четверо награждены высокими правительственными наградами за образцовое выполнение воинского долга, за подвиги, совершенные в боях. Орденом Красной Звезды — Халиль Абдулхаков, Айдар Ахмедьянов, Вафир Ахметкужин и Ильгиз Хайризаманов, — сообщили в районной администрации».



В настоящее время на территории района проживают 92 воина-интернационалиста — участника Афганской войны. По-разному сложилась судьба каждого из них, большинство продолжает плодотворно трудиться на предприятиях и в организациях района, активно занимаются общественной деятельностью, проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Источник: В селе Аскарово Абзелиловского района открылся памятник Воинам-интернационалистам. Открытие было приурочено ко Дню Воздушно-десантных войск.Администрация района поддержала инициативу ветеранов-афганцев по сооружению памятника, оказывала активное содействие. Работа, начатая в середине июля этого года, завершена за короткое время.Участники торжественного мероприятия минутой молчания почтили память земляков, отдавших жизнь при выполнении воинского долга в горячих точках. Право открытия памятника было предоставлено главе администрации района Риму Сынгизову и председателю Совета ветеранов боевых действий в Афганистане Ильгизу Хайризаманову.Украсило мероприятие выступление ветерана афганской войны Газиза Хайруллина, он исполнил песню. Открытие завершилось коллективным фотографированием ветеранов-афганцев, Воздушно-десантных войск.«Из Абзелиловского района 152 солдата и офицера прошли испытание Афганистаном, из них четверо награждены высокими правительственными наградами за образцовое выполнение воинского долга, за подвиги, совершенные в боях. Орденом Красной Звезды — Халиль Абдулхаков, Айдар Ахмедьянов, Вафир Ахметкужин и Ильгиз Хайризаманов, — сообщили в районной администрации».В настоящее время на территории района проживают 92 воина-интернационалиста — участника Афганской войны. По-разному сложилась судьба каждого из них, большинство продолжает плодотворно трудиться на предприятиях и в организациях района, активно занимаются общественной деятельностью, проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.Источник: http://www.bashinform.ru/

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