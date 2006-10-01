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    В Буздякском районе наладят промышленное производство майонеза

    slavin Сегодня, 13:06130
    В Буздякском районе наладят промышленное производство майонеза
    В ходе рабочей поездки в Буздякский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов осмотрел производственные линии и склад готовой продукции на Буздякском консервном комбинате (филиал АО «Пищепром»)

    Сегодня комбинат выпускает около 50 наименований: томатную пасту, соусы, кетчупы, джемы, готовые супы, повидло и соки. В 2017 году было открыто промышленное производство майонеза – по словам руководства предприятия, первое в республике.

    Также в прошлом году установлено дополнительное высокотехнологичное оборудование, в том числе упаковочные машины, стерилизационные установки, проведена реконструкция линии супов.

    Руководитель региона обсудил с директором предприятия Рузилем Давлетшиным дальнейшую инвестиционную программу. До 2022 года объём инвестиций составит порядка 250 млн рублей. Вместе с тем, по словам директора, в настоящее время комбинат не попадает ни под одну из существующих программ господдержки.

    – Так не должно быть, у вас ведь маржинальность не очень высокая, – сказал Рустэм Хамитов. – Давайте рассмотрим такую возможность. Это позволит вам расширяться, быстрее модернизироваться.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Буздякский район

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