В Буздякском районе наладят промышленное производство майонеза

Сергей Шойгу обсудил гособоронзаказ с Иркутским авиазаводом

Практически все время своей рабочей поездки Сергей Шойгу посвятил Иркутскому авиационному заводу. Здесь министру обороны показали, где с помощью высокоточного оборудования производят титановые детали, как ведут сборку одних из лучших самолетов в мире. В огромных цехах предприятия можно увидеть весь цикл создания мощной крылатой машины.