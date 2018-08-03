Рустэм Хамитов поручил оказать поддержку семьям жителей Башкортостана, погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае

Башкирия выделит еще 1,5 млрд рублей на крупные единовременные выплаты моло ...

До конца 2019 года Башкирии понадобится 1,5 млрд рублей, чтобы обеспечить выплату в 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении первенца. Об этом вчера заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе встречи с профсоюзным активом республики.