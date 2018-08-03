В ряде районов Башкирии построят и отремонтируют 20 мостов

В Башкирии запланировано строительство и ремонт 20 автомобильных мостов. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.
В этом и 2019 году в план включены 9 мостов – в Белебеевском, Баймакском, Белорецком, Благовещенском, Дюртюлинском, Мечетлинском, Краснокамском, Туймазинском и Шаранском районах. В 2020 году будут начаты работы по проектированию, строительству и реконструкции 11 сооружений, расположенных в Аскинском, Илишевском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Калтасинском, Мелеузовском, Мишкинском, Кугарчинском, Чекмагушевском, Учалинском и Янаульском районах.В территориальный заказ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автодорог включены еще три объекта: строительство улицы №9 в Октябрьском, выполнение проектно-изыскательских работ по строительству развязки в поселке Зинино Кировского района Уфы, а также завершение ремонта дороги до озера Якты-Куль в Абзелиловском районе.
Источник: http://ufatime.ru/
В этом и 2019 году в план включены 9 мостов – в Белебеевском, Баймакском, Белорецком, Благовещенском, Дюртюлинском, Мечетлинском, Краснокамском, Туймазинском и Шаранском районах. В 2020 году будут начаты работы по проектированию, строительству и реконструкции 11 сооружений, расположенных в Аскинском, Илишевском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Калтасинском, Мелеузовском, Мишкинском, Кугарчинском, Чекмагушевском, Учалинском и Янаульском районах.В территориальный заказ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автодорог включены еще три объекта: строительство улицы №9 в Октябрьском, выполнение проектно-изыскательских работ по строительству развязки в поселке Зинино Кировского района Уфы, а также завершение ремонта дороги до озера Якты-Куль в Абзелиловском районе.
Источник: http://ufatime.ru/
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