Журналистов приглашают к участию в Международном журналистском конкурсе «Золотой курай» к 100-летию Башкортостана

«Мне повезло с землей моей… Ты чудо, Башкирия!» — материалы об уникальных природных факторах Республики Башкортостан, заповедниках, популярных туристических маршрутах.



«Чтоб наш Урал всегда стоял могучим!» — материалы о развитии экономических связей Башкортостана с регионами Российской Федерации, зарубежными государствами, об экономическом и научном потенциале, инвестиционной привлекательности предприятий республики.



«Не русский я, но россиянин» — материалы о дружбе и сотрудничестве жителей Башкортостана с другими народами, о формировании в обществе культуры межэтнических и межконфессиональных отношений и гармонизации межнационального общения.



«Я не случайный гость земли родной» — материалы о творчестве и жизненном пути народного поэта Башкортостана Мустая Карима (1919-2005).



«Гениями любовался, но зависти к ним не питал…» — материалы об уроженцах Республики Башкортостан, добившихся значительных высот в своей профессиональной деятельности и получивших мировое признание.



«Эту песню мать мне пела, на руках меня качая» — материалы о традициях многодетных семей, о семейных ценностях, лучших практиках Башкортостана по поддержке семьи и детства, профилактике социального сиротства.



«Белый лист кладу перед собой» — материалы о юных дарованиях Башкортостана в области культуры, науки и спорта.

В преддверии 100-летия республики и векового юбилея народного поэта Башкортостана Мустая Карима учрежден Международный открытый журналистский конкурс «Золотой курай».На конкурс высылаются журналистские материалы (репортажи, статьи, очерки, интервью и иные информационные материалы в печатных изданиях, на интернет-сайтах СМИ, на радио и телевидении). Материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы в печатных изданиях, размещены на интернет-сайтах СМИ или информационных агентств, переданы в теле — или радиоэфир в период с 1 января 2018 по 31 марта 2019 года. Участниками конкурса по любой из номинаций могут выступать как творческие коллективы редакций, так и журналисты.Победитель в каждой из семи номинаций получает денежную премию в размере 100 тысяч рублей.Организаторами конкурса являются Союз журналистов России, Правительство Республики Башкортостан, РОО «Союз журналистов Республики Башкортостан», фонд имени Мустая Карима, редакция журнала «Уфа».Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте журнала «Уфа», на официальном сайте конкурса и на сайте Союза журналистов РБ.Пакет документов должен быть получен организатором до 1 апреля 2019 года по адресу: 450079, Уфа, 50-летия Октября, 13, каб.704 с пометкой «Конкурс «Золотой Курай» или в отсканированном виде на e-mail: zolotoykuray@mail.ru. Тел. для справок +7 347 273-99-90, +7917-444-03-56. Координаторы Альфия Ибрагимова и Альбина Зубарева.Источник: http://www.bashinform.ru/