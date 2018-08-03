В Башкирии специалисты центра социальной поддержки населения проведут выездные приемы граждан

В Башкортостане специалисты центра социальной поддержки населения проведут выездные приемы граждан.
Как сообщили в пресс-службе Минтруда РБ, выездные приемы граждан будут проходить в следующих офисах РГАУ МФЦ:
— 7 августа в с. Мраково (ул. Ленина 17) – с 10.00 до 17.00;
7 августа в с. Ермолаево (пр. Мира, 10) – с 11.00 до 16.00;
8 августа в с. Шаран (ул. Центральная, 7) – с 10.00 до 12.00;
9 августа в с. Ермолаево (пр. Мира, 10) – с 10.00 до 17.00;
9 августа в г. Октябрьский (ул. Кортунова, 15) – с 15.00 до 17.00;
9 августа в с. Буздяк (ул. Красноармейская, 27) – с 10.00 до 12.00.
Телефон контакт-центра МФЦ «Мои Документы» + 7 (347) 2465533.
Выездные приемы граждан проводятся в тех муниципальных образованиях, где в течение 2018 года в связи с передачей полномочий по сбору документов в МФЦ ликвидируются отделы филиалов Республиканского центра социальной поддержки населения.
3 августа подобные консультации граждан были организованы в г. Кумертау и с. Федоровка Федоровского района. За время приема специалистами филиала РЦСПН по Мелеузовскому району и г. Мелеузу были рассмотрены различные вопросы, касающиеся предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми: выдача справок многодетным семьям для предоставления в школе, своевременное оформление пособий и субсидий.
Всего за время приема в двух районах было принято 18 граждан. Всем обратившимся даны ответы на все поставленные вопросы. Кроме того, специалистами филиала РЦСПН была проведена учеба специалистов МФЦ по вопросам приема документов для оформления социального пособия и для присвоения звания «Ветеран труда».
Источник: http://www.bashinform.ru/
Как сообщили в пресс-службе Минтруда РБ, выездные приемы граждан будут проходить в следующих офисах РГАУ МФЦ:
— 7 августа в с. Мраково (ул. Ленина 17) – с 10.00 до 17.00;
7 августа в с. Ермолаево (пр. Мира, 10) – с 11.00 до 16.00;
8 августа в с. Шаран (ул. Центральная, 7) – с 10.00 до 12.00;
9 августа в с. Ермолаево (пр. Мира, 10) – с 10.00 до 17.00;
9 августа в г. Октябрьский (ул. Кортунова, 15) – с 15.00 до 17.00;
9 августа в с. Буздяк (ул. Красноармейская, 27) – с 10.00 до 12.00.
Телефон контакт-центра МФЦ «Мои Документы» + 7 (347) 2465533.
Выездные приемы граждан проводятся в тех муниципальных образованиях, где в течение 2018 года в связи с передачей полномочий по сбору документов в МФЦ ликвидируются отделы филиалов Республиканского центра социальной поддержки населения.
3 августа подобные консультации граждан были организованы в г. Кумертау и с. Федоровка Федоровского района. За время приема специалистами филиала РЦСПН по Мелеузовскому району и г. Мелеузу были рассмотрены различные вопросы, касающиеся предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми: выдача справок многодетным семьям для предоставления в школе, своевременное оформление пособий и субсидий.
Всего за время приема в двух районах было принято 18 граждан. Всем обратившимся даны ответы на все поставленные вопросы. Кроме того, специалистами филиала РЦСПН была проведена учеба специалистов МФЦ по вопросам приема документов для оформления социального пособия и для присвоения звания «Ветеран труда».
Источник: http://www.bashinform.ru/
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