Жители России смогут забирать письма и посылки без паспорта

Россияне смогут получать посылки и письма в отделениях почты при помощи электронной подписи, без паспорта и заполнения извещений. Чтобы завести электронную подпись, жителям России необходимо заполнить регистрационную форму на сайте либо в почтовом отделении. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».
После регистрации для получения посылки гражданин должен назвать оператору свои имя, фамилию и отчество или трекинг-номер отправления. После этого на номер телефона клиента будет отправлено SMS или Push-уведомление с кодом подтверждения, который необходимо сообщить сотруднику почты.
Отметим, что электронная подпись позволяет сократить время выдачи отправлений в пять раз. При этом размер и вес заказа значения не имеют.
Источник: https://bash.news/
После регистрации для получения посылки гражданин должен назвать оператору свои имя, фамилию и отчество или трекинг-номер отправления. После этого на номер телефона клиента будет отправлено SMS или Push-уведомление с кодом подтверждения, который необходимо сообщить сотруднику почты.
Отметим, что электронная подпись позволяет сократить время выдачи отправлений в пять раз. При этом размер и вес заказа значения не имеют.
Источник: https://bash.news/
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