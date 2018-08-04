Жители России смогут забирать письма и посылки без паспорта

В Башкортостане подписи избирателей будут проверяться почерковедами

Сейчас в Башкортостане проходит подготовка к выборам в Госсобрание. Напомним, партиям необходима поддержка как минимум 15 тысяч жителей республики. Кандидатам в округах нужно меньше: от полутора и до двух тысяч подписей. Отметим, что подпись, поставленная от имени одного человека другим, считается недействительной.