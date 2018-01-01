Японцы помогут построить новый концертный зал в Уфе

У властей республики есть планы по строительству нового большого концертного зала в Уфе. Об этом накануне в ходе встречи с Полномочным министром посольства Японии в России Токуро Фуруя заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Он рассказал, что несколько дней назад делегация из Башкирии была в Японии, где встречалась с известным специалистом по проектированию концертных залов Ясухисой Тойотой. «Он дал согласие на то, чтобы поработать в Уфе», - сообщил Хамитов.«Собственно говоря, это такой небольшой штрих, но приятный и, конечно очень важный для нас во всех смыслах», - обратился глава Башкирии к представителю японского посольства.
Источник: http://ufatime.ru/
Он рассказал, что несколько дней назад делегация из Башкирии была в Японии, где встречалась с известным специалистом по проектированию концертных залов Ясухисой Тойотой. «Он дал согласие на то, чтобы поработать в Уфе», - сообщил Хамитов.«Собственно говоря, это такой небольшой штрих, но приятный и, конечно очень важный для нас во всех смыслах», - обратился глава Башкирии к представителю японского посольства.
Источник: http://ufatime.ru/
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