Японцы помогут построить новый концертный зал в Уфе

Пассажиропоток аэропорта «Уфа» превысит 3 млн человек

В этом году пассажиропоток уфимского аэропорта перешагнет показатель в 3 млн пассажиров или как минимум будет «близок» к этому числу. Об этом накануне заявил глава республике Рустэм Хамитов.