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    Башкирия вошла в список регионов, где вероятнее всего сменится глава республики

    slavin Сегодня, 09:04152
    Башкирия вошла в список регионов, где вероятнее всего сменится глава республики
    В традиционном ежемесячном рейтинге фонда «Петербургская политика» за июль 2018 года подняли вопрос о возможных изменениях среди глав регионов России, вызванных выборами в сентябре. Это исследование коснулось и действующего главы республики Рустэма Хамитова. По мнению составителей рейтинга, наибольшая вероятность смены власти произойдет там, где у руководителей истекают сроки полномочий в 2019 году. Таким образом, Башкирия попадает в раздел повышенного риска. В этом списке также оказался глава Челябинской области, Санкт-Петербурга и Ставропольского края.

    В то же время ВЦИОМ проводил другое исследование, которое показывает что по состоянию на июнь нынешнего года более половины (61%) жителей республики Башкортостан удовлетворены работой Рустэма Хамитова. С ними не согласен 31% опрошенных.
    Источник: https://proural.info/
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