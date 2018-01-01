Башкирия вошла в список регионов, где вероятнее всего сменится глава республики

Агентство Moody’s понизило рейтинг Башкирии

Агентство Moody’s сдвинуло вниз оценку 11 российских регионов и 4 городов. В частности это коснулось Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Волгограда. Что же касается регионов, то на ступень снизили рейтинги республик Башкортостан, Татарстан, Коми, Мордовии, Самарской, Белогородской, Вологодской области, Красноярского и Краснодарского края, Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийского автономного округа.