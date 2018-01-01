В Башкирии завершается ремонт участка автодороги Белорецк - Учалы - Миасс





Щебеночно-мастичный асфальтобетон, который применяют учалинские дорожники, считается одним из прогрессивных методов восстановления асфальтобетонного покрытия. Основное отличие ЩМА от обычных асфальтобетонов заключается в его жесткой каркасной структуре, которая как раз и обеспечивает передачу нагрузки с поверхности в нижележащие слои через непосредственно контактирующие друг с другом отдельные крупные частицы каменного материала.



Внедрение новой методики по улучшению качества асфальтобетонного покрытия и совершенствованию асфальтобетонных смесей стало возможным благодаря сотрудничеству Учалинского ДРСУ с ООО «Завод Техноплекс». Второй год подряд по заказу дорожников на «Заводе Техноплекс» изготавливаются современные полимерно-битумные вяжущие материалы, которые впоследствии на асфальтобетонном заводе добавляются для приготовления щебеночно-мастичного асфальтобетона с использованием стабилизирующих добавок. Такой состав ЩМА менее подвержен к колееобразованию, при воздействии высоких температур имеет свойство «самозалечивания» мелких трещин и обеспечивает более лучшее сцепление с колесами автомашин, что очень важно с точки зрения безопасности дорожного движения.



Еще одна бригада на этом участке проводит укрепление обочины и установку дорожных знаков. Всего предприятием задействовано 9 единиц техники — 6 автомобилей КамАЗ, 2 катка, укладчик. На ремонт данного участка дороги потребовалось 3,3 тыс. тонны асфальтобетонной смеси, выпускаемой на асфальтобетонном заводе ДРСУ.



В целом, Учалинским ДРСУ — филиалом АО «Башкиравтодор» в текущем году на дорогах местного и регионального значения заасфальтировано 5,7 км дорожного полотна, восстановлено изношенных слоев на 4 км, ямочный ремонт проведен на 4000 кв. м.

Источник: Новый асфальт появился на участке протяженностью 2 км между населенными пунктами Старомуйнаково и Шартым. Как сообщили в Информационно-аналитическом отделе администрации Учалинского района, ремонт на этих участках проводится с применением современных технологий.Щебеночно-мастичный асфальтобетон, который применяют учалинские дорожники, считается одним из прогрессивных методов восстановления асфальтобетонного покрытия. Основное отличие ЩМА от обычных асфальтобетонов заключается в его жесткой каркасной структуре, которая как раз и обеспечивает передачу нагрузки с поверхности в нижележащие слои через непосредственно контактирующие друг с другом отдельные крупные частицы каменного материала.Внедрение новой методики по улучшению качества асфальтобетонного покрытия и совершенствованию асфальтобетонных смесей стало возможным благодаря сотрудничеству Учалинского ДРСУ с ООО «Завод Техноплекс». Второй год подряд по заказу дорожников на «Заводе Техноплекс» изготавливаются современные полимерно-битумные вяжущие материалы, которые впоследствии на асфальтобетонном заводе добавляются для приготовления щебеночно-мастичного асфальтобетона с использованием стабилизирующих добавок. Такой состав ЩМА менее подвержен к колееобразованию, при воздействии высоких температур имеет свойство «самозалечивания» мелких трещин и обеспечивает более лучшее сцепление с колесами автомашин, что очень важно с точки зрения безопасности дорожного движения.Еще одна бригада на этом участке проводит укрепление обочины и установку дорожных знаков. Всего предприятием задействовано 9 единиц техники — 6 автомобилей КамАЗ, 2 катка, укладчик. На ремонт данного участка дороги потребовалось 3,3 тыс. тонны асфальтобетонной смеси, выпускаемой на асфальтобетонном заводе ДРСУ.В целом, Учалинским ДРСУ — филиалом АО «Башкиравтодор» в текущем году на дорогах местного и регионального значения заасфальтировано 5,7 км дорожного полотна, восстановлено изношенных слоев на 4 км, ямочный ремонт проведен на 4000 кв. м.Источник: http://www.bashinform.ru/

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