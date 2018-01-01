В Башкирии аграриям на приобретение ГСМ выделят 177 млн рублей

Как Правительство поддержит аграриев в 2015 году

В южных регионах России весенняя посевная начнется уже в марте. С учетом роста цен на топливо, удобрения и обслуживание техники в этом году агропрому потребуется дополнительная господдержка. При корректировке программы развития сельского хозяйства определены механизмы импортозамещения на продовольственном рынке. Решения о финансировании приняты, в регионы уже перечислены порядка 60 млрд. рублей.