В Башкирии аграриям на приобретение ГСМ выделят 177 млн рублей

В связи с ростом цен на топливо правительство РФ выделило из резервного фонда 5 млрд рублей на субсидии регионам для приобретения не менее 90 тысяч тонн дизельного топлива для проведениях полевых работ.
Субсидии распределены между 79 субъектами РФ, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Аграриям Башкирии дополнительно выделено на топливо 177 млн рублей, сообщили в Минсельхозе РБ.
Средства предоставляются в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Субсидии распределены между 79 субъектами РФ, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Аграриям Башкирии дополнительно выделено на топливо 177 млн рублей, сообщили в Минсельхозе РБ.
Средства предоставляются в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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