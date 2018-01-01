В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»

В селе Старосубхангулово Бурзянского района состоится Фестиваль меда «Бурзян».
Мероприятие пройдет в субботу, 18 августа. В этом году традиционный праздник мёда обретёт новую программу для активного и познавательного отдыха всей семьей. В программе мероприятия: ярмарка меда, дегустация медовых лакомств, мастер-классы бортевиков, экскурсия на пасеку для детей, национальные спортивные соревнования, а вечером - музыкальный open-air «Мёд».
Отметим, что в этот день гости Фестиваля смогут бесплатно посетить знаменитую пещеру Шульган-Таш.
Источник: https://bash.news/
Мероприятие пройдет в субботу, 18 августа. В этом году традиционный праздник мёда обретёт новую программу для активного и познавательного отдыха всей семьей. В программе мероприятия: ярмарка меда, дегустация медовых лакомств, мастер-классы бортевиков, экскурсия на пасеку для детей, национальные спортивные соревнования, а вечером - музыкальный open-air «Мёд».
Отметим, что в этот день гости Фестиваля смогут бесплатно посетить знаменитую пещеру Шульган-Таш.
Источник: https://bash.news/
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Метки: Бурзянский район