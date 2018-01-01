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    В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»

    slavin Сегодня, 11:55140
    В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
    В селе Старосубхангулово Бурзянского района состоится Фестиваль меда «Бурзян».

    Мероприятие пройдет в субботу, 18 августа. В этом году традиционный праздник мёда обретёт новую программу для активного и познавательного отдыха всей семьей. В программе мероприятия: ярмарка меда, дегустация медовых лакомств, мастер-классы бортевиков, экскурсия на пасеку для детей, национальные спортивные соревнования, а вечером - музыкальный open-air «Мёд».

    Отметим, что в этот день гости Фестиваля смогут бесплатно посетить знаменитую пещеру Шульган-Таш.
    Источник: https://bash.news/
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    Метки: Бурзянский район

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