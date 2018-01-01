Уроженец Ишимбайского района написал роман о горе Торатау





Основной сюжет романа – сказание об истории шихана Торатау, который является, по преданиям, священной для древних башкирских племен, и о его судьбе в настоящее время, рассказанные устами «странного» незнакомца — профессора Мирзы Юнусовича Карагулова.



Сам автор выражает уверенность, что священная гора Торатау будет сохранена для потомков и останется возвышаться над башкирской землей вечно.



Роман «Одинокий странник» участвовал в конкурсе «Истории попаданцев», организованном ООО «Мультимедийное издательство Стрельбицкого» (г. Киев), и был издан в электронном варианте, а в марте 2017 года выставлен в интернет-магазинах и интернет-библиотеках.

Источник: Произведение, написанное в художественно-документальном жанре, автор посвятил родителям — отцу Сайфуллину Мустафе Мутигулловичу и матери Сайфуллиной Нурие Абдрахимовне — людям простым, но с огромной душой, бесконечной добротой человеческой и житейской мудростью, как пишет он сам.Основной сюжет романа – сказание об истории шихана Торатау, который является, по преданиям, священной для древних башкирских племен, и о его судьбе в настоящее время, рассказанные устами «странного» незнакомца — профессора Мирзы Юнусовича Карагулова.Сам автор выражает уверенность, что священная гора Торатау будет сохранена для потомков и останется возвышаться над башкирской землей вечно.Роман «Одинокий странник» участвовал в конкурсе «Истории попаданцев», организованном ООО «Мультимедийное издательство Стрельбицкого» (г. Киев), и был издан в электронном варианте, а в марте 2017 года выставлен в интернет-магазинах и интернет-библиотеках.Источник: http://voshod-news.ru

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.