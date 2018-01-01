Уралвагонзавод готовит массовые сокращения на Урале

Крупнейшая корпорация УрФО, «Уралвагонзавод», готовит массовые сокращения. На улице могут оказаться 15 тысяч человек в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Письмо руководства УВЗ разослано на 39 предприятий, входящих в холдинг. Власти заявляют о своем неведении, а топ-менеджмент УВЗ ищет источник утечки информации.
Как стало известно «URA.RU», предприятия корпорации получили письмо о необходимости реализовать «Программу снижения затрат холдинга» в начале лета. По данным источника на УВЗ, гендиректор корпорации Александр Потапов велел резко сократить расходы в два этапа. В рамках первого — уменьшить затраты уже в этом году. Параллельно предприятиям холдинга поручено разработать программу, рассчитанную на 2019—2025 годы. В помощь руководителям заводов было разослано еще одно письмо, где приложен шаблон таблицы с перечислением пунктов, на которых нужно будет экономить уже в этом году. В письме указан фонд оплаты труда и подпункт — «Сокращение численности».
По данным источника «URA.RU» в корпорации, все четыре десятка заводов прислали свои предложения и получили одобрение.
В числе главных мер по сокращению бюджета оказалось увольнение сотрудников. «Под видом оптимизации расходов будет уволено 15 тысяч сотрудников корпорации в разных регионах», — полагает собеседник.
Если данные верны, под сокращения попадут сотрудники 12-ти свердловских предприятий. Два из них находятся в Екатеринбурге. Остальные, включая головной завод «Уралвагонзавод», — в Нижнем Тагиле. В Челябинской области сокращения ожидают на семи предприятиях, самое крупное из которых — «ЧТЗ-Уралтрак». Увольнения затронут заводы из Башкортостана, Омской, Нижегородской, Кемеровской, Томской и Владимирской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.
Директор по корпоративным коммуникациям — советник генерального директора УВЗ Дмитрий Калениченко заявил корреспонденту «URA.RU», что наблюдаемые организационные изменения — это нормальный процесс уточненной стратегии развития холдинга. Ожидаемые сокращения в корпорации опровергли.
Тем более, что холдинг не ожидает падение загрузки производственных мощностей и не испытывает дефицита в заказах. Однако, одним из мероприятий плана сокращения затрат является оптимизация штатной численности. На некоторых предприятиях общества предусмотрены такие мероприятия, например, в связи с закрытием или консервацией цехов. Это нормальная финансово-хозяйственная деятельность, которая не означает массовое сокращение штата сотрудников», — заявили в пресс-службе.
По данным агентства, руководство корпорации ищет источник утечки информации.
Министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин не поверил в информацию о грядущих сокращениях. «Предпосылок к этому нет, УВЗ работает в плановом режиме. По итогам года все показатели были выше 100%. Поэтому трудно сказать, кто такие прогнозы ставит. Видели же сами у „Уралтрансмаша“ стенд с трамваями на „Иннопроме“. А эта тема будет только увеличиваться. По гособоронзаказу сокращений тоже нет», — сказал «URA.RU» чиновник. На напоминание об отказе Минобороны от покупки производимых УВЗ танков «Армата» из-за дороговизны, министр ответил: «Армата»« как была, так и остается».
С и. о. главы Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым оперативно связаться не удалось — по данным агентства, он находится в командировке. Журналист «URA.RU» обратился за комментарием в департамент труда и занятости Свердловской области, ответ оттуда пока не поступил.
Руководитель Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов сообщил, что официально никакой информации о сокращениях местных предприятий УВЗ не поступало. При этом в регионе имеется 11 тысяч вакансий. «Есть спрос на рабочих, заводчан», — подчеркнул чиновник. По данным «URA.RU», в штате на «ЧТЗ-Уралтрак» числится 6,3 тысячи человек. Предприятие уже давно перевело 1,5 тысячи сотрудников на неполное рабочее время. При этом на заводе большой штат конструкторов и административного состава, измеряемый сотнями человек.
Ради сокращения издержек УВЗ уже свернул финансирование социальных проектов вроде хоккейного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила. По этому моногороду увольнения на «Уралвагонзаводе» ударят сильнее всего. В 2016 году там уже проходили митинги против массовых сокращений. Их организатор Илья Коровин, известный в городе как Илья Тагильчанин, подтвердил корреспонденту «URA.RU», что найти новую работу уволенным заводчанам будет крайне сложно. «Я живу в Дзержинском районе, где находится УВЗ. Кроме завода людям работать негде. Закрываются магазины, существовавшие 10-15 лет, и вместо них появляются алкомаркеты. Перестают действовать предприятия, например такие, как деревообрабатывающий завод. Средний и малый бизнес сводит концы с концами. Спрос падает на все. Люди, которые не могут попасть на УВЗ, занимают какие-то разнорабочие специальности, где получают по 10-15 тысяч рублей. И видно, как они просто деградируют», — поделился опасениями собеседник.
Источник: https://shr.name/lTenA
Как стало известно «URA.RU», предприятия корпорации получили письмо о необходимости реализовать «Программу снижения затрат холдинга» в начале лета. По данным источника на УВЗ, гендиректор корпорации Александр Потапов велел резко сократить расходы в два этапа. В рамках первого — уменьшить затраты уже в этом году. Параллельно предприятиям холдинга поручено разработать программу, рассчитанную на 2019—2025 годы. В помощь руководителям заводов было разослано еще одно письмо, где приложен шаблон таблицы с перечислением пунктов, на которых нужно будет экономить уже в этом году. В письме указан фонд оплаты труда и подпункт — «Сокращение численности».
По данным источника «URA.RU» в корпорации, все четыре десятка заводов прислали свои предложения и получили одобрение.
В числе главных мер по сокращению бюджета оказалось увольнение сотрудников. «Под видом оптимизации расходов будет уволено 15 тысяч сотрудников корпорации в разных регионах», — полагает собеседник.
Если данные верны, под сокращения попадут сотрудники 12-ти свердловских предприятий. Два из них находятся в Екатеринбурге. Остальные, включая головной завод «Уралвагонзавод», — в Нижнем Тагиле. В Челябинской области сокращения ожидают на семи предприятиях, самое крупное из которых — «ЧТЗ-Уралтрак». Увольнения затронут заводы из Башкортостана, Омской, Нижегородской, Кемеровской, Томской и Владимирской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.
Директор по корпоративным коммуникациям — советник генерального директора УВЗ Дмитрий Калениченко заявил корреспонденту «URA.RU», что наблюдаемые организационные изменения — это нормальный процесс уточненной стратегии развития холдинга. Ожидаемые сокращения в корпорации опровергли.
Тем более, что холдинг не ожидает падение загрузки производственных мощностей и не испытывает дефицита в заказах. Однако, одним из мероприятий плана сокращения затрат является оптимизация штатной численности. На некоторых предприятиях общества предусмотрены такие мероприятия, например, в связи с закрытием или консервацией цехов. Это нормальная финансово-хозяйственная деятельность, которая не означает массовое сокращение штата сотрудников», — заявили в пресс-службе.
По данным агентства, руководство корпорации ищет источник утечки информации.
Министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин не поверил в информацию о грядущих сокращениях. «Предпосылок к этому нет, УВЗ работает в плановом режиме. По итогам года все показатели были выше 100%. Поэтому трудно сказать, кто такие прогнозы ставит. Видели же сами у „Уралтрансмаша“ стенд с трамваями на „Иннопроме“. А эта тема будет только увеличиваться. По гособоронзаказу сокращений тоже нет», — сказал «URA.RU» чиновник. На напоминание об отказе Минобороны от покупки производимых УВЗ танков «Армата» из-за дороговизны, министр ответил: «Армата»« как была, так и остается».
С и. о. главы Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым оперативно связаться не удалось — по данным агентства, он находится в командировке. Журналист «URA.RU» обратился за комментарием в департамент труда и занятости Свердловской области, ответ оттуда пока не поступил.
Руководитель Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов сообщил, что официально никакой информации о сокращениях местных предприятий УВЗ не поступало. При этом в регионе имеется 11 тысяч вакансий. «Есть спрос на рабочих, заводчан», — подчеркнул чиновник. По данным «URA.RU», в штате на «ЧТЗ-Уралтрак» числится 6,3 тысячи человек. Предприятие уже давно перевело 1,5 тысячи сотрудников на неполное рабочее время. При этом на заводе большой штат конструкторов и административного состава, измеряемый сотнями человек.
Ради сокращения издержек УВЗ уже свернул финансирование социальных проектов вроде хоккейного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила. По этому моногороду увольнения на «Уралвагонзаводе» ударят сильнее всего. В 2016 году там уже проходили митинги против массовых сокращений. Их организатор Илья Коровин, известный в городе как Илья Тагильчанин, подтвердил корреспонденту «URA.RU», что найти новую работу уволенным заводчанам будет крайне сложно. «Я живу в Дзержинском районе, где находится УВЗ. Кроме завода людям работать негде. Закрываются магазины, существовавшие 10-15 лет, и вместо них появляются алкомаркеты. Перестают действовать предприятия, например такие, как деревообрабатывающий завод. Средний и малый бизнес сводит концы с концами. Спрос падает на все. Люди, которые не могут попасть на УВЗ, занимают какие-то разнорабочие специальности, где получают по 10-15 тысяч рублей. И видно, как они просто деградируют», — поделился опасениями собеседник.
Источник: https://shr.name/lTenA
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