Семьи погибших в крушении вертолета вахтовиков из Башкирии получат от республики по 1 млн рублей

Среди погибших в Красноярском крае вахтовиков из Башкирии были уроженец Бел ...

В результате крушения в Красноярском крае погибли 15 пассажиров и три члена экипажа вертолёта Ми-8. Самому молодому из жертв авиакатастрофы было всего 23 года.