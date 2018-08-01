Семьи погибших в крушении вертолета вахтовиков из Башкирии получат от республики по 1 млн рублей

Семьям жителей Башкирии, погибших в крушении вертолета в Красноярском крае 4 августа, выплатят по 1 млн рублей в качестве компенсации. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустэм Хамитов.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании UTair следовал рейсом Ванкор-Пурпе. Во время полета он задел лопастями подвес другого вертолета и рухнул вниз.Все 15 находившихся на борту вахтовиков и 3 члена экипажа погибли. 7 человек были родом из Башкирии.
Источник: http://ufatime.ru/
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании UTair следовал рейсом Ванкор-Пурпе. Во время полета он задел лопастями подвес другого вертолета и рухнул вниз.Все 15 находившихся на борту вахтовиков и 3 члена экипажа погибли. 7 человек были родом из Башкирии.
Источник: http://ufatime.ru/
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