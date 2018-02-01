В Башкирии ведомство по мониторингу социально-экономического развития возглавил Нияз Фазылов

В Башкирии изменятся правила продажи алкоголя

В Башкирии изменятся правила продажи алкоголя в ресторанах и кафе. Депутаты Курултая уже подготовили поправки в закон, их рассмотрят на ближайшем пленарном заседании регионального парламента.