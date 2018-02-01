В Башкирии ведомство по мониторингу социально-экономического развития возглавил Нияз Фазылов

В Башкирии назначили председателя Госкомитета РБ по мониторингу социально-экономического развития. Согласно указу главы региона Рустэма Хамитова, им стал Нияз Фазылов.Ведомство образовано в рамках реализации «майского» указа президента РФ и занимается развитием системы социально-экономического мониторинга республики.До вступления в новую должность Нияз Фазылов занимал пост первого заместителя председателя Госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей.
Источник: http://ufatime.ru/
Источник: http://ufatime.ru/
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