Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Башкирии ведомство по мониторингу социально-экономического развития возглавил Нияз Фазылов

    slavin Сегодня, 12:24103
    В Башкирии ведомство по мониторингу социально-экономического развития возглавил Нияз Фазылов
    В Башкирии назначили председателя Госкомитета РБ по мониторингу социально-экономического развития. Согласно указу главы региона Рустэма Хамитова, им стал Нияз Фазылов.Ведомство образовано в рамках реализации «майского» указа президента РФ и занимается развитием системы социально-экономического мониторинга республики.До вступления в новую должность Нияз Фазылов занимал пост первого заместителя председателя Госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей.
    Источник: http://ufatime.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus