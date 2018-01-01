В Башкирии озеро Кандрыкуль стало непригодным для купания

В школу, рискуя жизнью, вынуждены добираться старшеклассники из Старокульчу ...

В школу, рискуя жизнью, вынуждены добираться старшеклассники из Старокульчубаево, что в Мишкинском районе. До соседней деревни приходится идти 4 километра по бездорожью, а еще переходить речку по разрушенному мосту или вброд. К тому же, помимо школы, на том берегу находятся еще почта, аптека и больница.