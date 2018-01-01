В Башкирии озеро Кандрыкуль стало непригодным для купания

Озеро Кандрыкуль в Туймазинском районе Башкирии уже не то. В нем стало просто невозможно купаться. Берега заросли травой, а в воде плавают неприятные скользкие водоросли.
На огромное количество водорослей в воде «Электрогазете» пожаловались местные жители и отдыхающие, которые посетили Кандрыкуль этим летом. В минувшие выходные корреспонденты «Электрогазеты» также побывали на озере и убедились во всем сами.
Так как в Башкирии с июля установилась жаркая погода, отдыхающих на Кандрыкуле бывает очень много.
Особенно в выходные дни. Туристы приезжают целыми семьями на несколько дней, устанавливают на берегу палатки.
Однако купание в озере прежнего удовольствия не приносит. Заходишь в воду и тебя буквально опутывают зеленые и коричневые водоросли. Отдыхающие пытаются бороться с напастью своими силами — выходя из воды, собирают водоросли, которые встречаются им на пути, и складируют их на берегу. Образуются огромные кучи.
Но проблему это не решает. Водорослей в воде действительно очень много.
Из-за этого вода в озере стала мутной и приобрела некрасивый зеленовато-коричневый оттенок.
Местные жители рассказали нам, что и раньше в озере встречались водоросли. Но с ними боролись. Всю грязь, остатки травы, водоросли из водоема вытягивали неводами. Вода была настолько чистой, что ее можно было пить. Сейчас же очисткой Кандрыкуля никто не занимается, и пить воду из озера стало страшно. Водоем постепенно заболачивается, берега зарастают травой.
Место для купания найти крайне сложно.
Местные жители опасаются, что такими темпами экологическая обстановка на озере станет совсем плачевной. Связывают они это с тем, что, во-первых, вплотную к Кандрыкулю проходит загруженная федеральная трасса М5. Выхлопные газы автомобилей оказывают неблагоприятное воздействие на экосистему. Во-вторых, многие отдыхающие пытаются подъехать на автомобилях прямо к воде. А в сезон отдыхающих бывает очень много. В-третьих, вблизи Кандрыкуля находятся фермы. Всю грязь оттуда вывозят на поля, откуда вместе со сточными водами она попадает прямиком в озеро. Но больше всего местных жителей беспокоят моторные лодки и браконьерская рыбная ловля.
После захода солнца, несмотря на запрет передвижения по Кандрыкулю на моторных лодках, на озеро выезжают рыбаки. Их никто оттуда не гоняет, они расставляют сети, часть из которых теряется и оседает на дне. В сетях запутывается рыба, ракообразные, ондатры. Они там погибают, гниют.
Местные жители отметили, что уже не раз обращались по этому поводу в дирекцию природного парка «Кандрыкуль», которая должна следить за состоянием озера и ловить нарушителей. Но сотрудники природного парка на их жалобы никак не реагируют.
«Электрогазета» также попыталась наладить диалог с дирекцией природного парка «Кандрыкуль». Мы отправили запрос, в котором попросили прокомментировать ситуацию с моторными лодками и автомобилями. Однако ответ, несмотря на многочисленные обещания, мы так и не получили. По телефону же нам сообщили, что отдыхающих бывает много, и уследить за всеми невозможно...
Если уж дирекция природного парка не способна повлиять на ситуацию, то опасения местных жителей вполне обоснованы. Кандрыкуль в опасности. Но кто спасет озеро, непонятно...
Источник: http://i-gazeta.com/
На огромное количество водорослей в воде «Электрогазете» пожаловались местные жители и отдыхающие, которые посетили Кандрыкуль этим летом. В минувшие выходные корреспонденты «Электрогазеты» также побывали на озере и убедились во всем сами.
Так как в Башкирии с июля установилась жаркая погода, отдыхающих на Кандрыкуле бывает очень много.
Особенно в выходные дни. Туристы приезжают целыми семьями на несколько дней, устанавливают на берегу палатки.
Однако купание в озере прежнего удовольствия не приносит. Заходишь в воду и тебя буквально опутывают зеленые и коричневые водоросли. Отдыхающие пытаются бороться с напастью своими силами — выходя из воды, собирают водоросли, которые встречаются им на пути, и складируют их на берегу. Образуются огромные кучи.
Но проблему это не решает. Водорослей в воде действительно очень много.
Из-за этого вода в озере стала мутной и приобрела некрасивый зеленовато-коричневый оттенок.
Местные жители рассказали нам, что и раньше в озере встречались водоросли. Но с ними боролись. Всю грязь, остатки травы, водоросли из водоема вытягивали неводами. Вода была настолько чистой, что ее можно было пить. Сейчас же очисткой Кандрыкуля никто не занимается, и пить воду из озера стало страшно. Водоем постепенно заболачивается, берега зарастают травой.
Место для купания найти крайне сложно.
Местные жители опасаются, что такими темпами экологическая обстановка на озере станет совсем плачевной. Связывают они это с тем, что, во-первых, вплотную к Кандрыкулю проходит загруженная федеральная трасса М5. Выхлопные газы автомобилей оказывают неблагоприятное воздействие на экосистему. Во-вторых, многие отдыхающие пытаются подъехать на автомобилях прямо к воде. А в сезон отдыхающих бывает очень много. В-третьих, вблизи Кандрыкуля находятся фермы. Всю грязь оттуда вывозят на поля, откуда вместе со сточными водами она попадает прямиком в озеро. Но больше всего местных жителей беспокоят моторные лодки и браконьерская рыбная ловля.
После захода солнца, несмотря на запрет передвижения по Кандрыкулю на моторных лодках, на озеро выезжают рыбаки. Их никто оттуда не гоняет, они расставляют сети, часть из которых теряется и оседает на дне. В сетях запутывается рыба, ракообразные, ондатры. Они там погибают, гниют.
Местные жители отметили, что уже не раз обращались по этому поводу в дирекцию природного парка «Кандрыкуль», которая должна следить за состоянием озера и ловить нарушителей. Но сотрудники природного парка на их жалобы никак не реагируют.
«Электрогазета» также попыталась наладить диалог с дирекцией природного парка «Кандрыкуль». Мы отправили запрос, в котором попросили прокомментировать ситуацию с моторными лодками и автомобилями. Однако ответ, несмотря на многочисленные обещания, мы так и не получили. По телефону же нам сообщили, что отдыхающих бывает много, и уследить за всеми невозможно...
Если уж дирекция природного парка не способна повлиять на ситуацию, то опасения местных жителей вполне обоснованы. Кандрыкуль в опасности. Но кто спасет озеро, непонятно...
Источник: http://i-gazeta.com/
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Метки: Туймазинский район