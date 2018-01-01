На границе с Башкирией закроют проезд для большегрузов

Водителей предупреждают о предстоящем закрытии проезда большегрузов на границе Башкирии и Самарской области. На участке трассы М-5, с 889 по 977 километр, запланирован ремонт дорожного полотна.
Транспортные средства массой более 3,5 тонн смогут проехать по участку только в ночное время, с 22:00 до 7:00, сообщают в Упрдор «Приуралье». Объехать перекрытую дорогу можно по трассам: М-7, А-151 Цивильск – Ульяновск, подъезд к Ульяновску, Р-226 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград и Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград.Ограничение будет действовать с 13 августа по 8 сентября.
Источник: http://ufatime.ru/
Транспортные средства массой более 3,5 тонн смогут проехать по участку только в ночное время, с 22:00 до 7:00, сообщают в Упрдор «Приуралье». Объехать перекрытую дорогу можно по трассам: М-7, А-151 Цивильск – Ульяновск, подъезд к Ульяновску, Р-226 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград и Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград.Ограничение будет действовать с 13 августа по 8 сентября.
Источник: http://ufatime.ru/
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