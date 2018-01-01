На границе с Башкирией закроют проезд для большегрузов

Полное расписание матчей группового этапа Чемпионата мира – 2018

14 июня в России стартует 21-й Чемпионат мира по футболу FIFA – 2018. Матч открытия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в 20.00 по уфимскому времени. На поле встретятся команда хозяйки мундиаля и Саудовской Аравии.