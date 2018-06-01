Молодоженов России хотят обязать заключать брачный контракт

В Башкирии в очереди на искусственное оплодотворение значится больше двух т ...

В Башкирии искусственного оплодотворения ждут тысячи женщин. В списке ожидания на конец мая значится 2 377 человек. Это только те, кому процедуру будут проводить бесплатно по полису ОМС. Отметим, что сотни женщин уже сделали процедуру экстракорпорального оплодотворения, сейчас направление ожидает 181...