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    Молодоженов России хотят обязать заключать брачный контракт

    slavin Сегодня, 20:2924
    Молодоженов России хотят обязать заключать брачный контракт
    В России предлагают обязать молодоженов заключать брачные контракты перед свадьбой. Как считают специалисты Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, данная мера снизит нагрузку на суды и защитит права несовершеннолетних.

    По словам депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, нужно еще до свадьбы договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениям, и самое главное, останутся дети с одним из родителей или будут по очереди проживать то с мамой, то с папой.

    Отметим, что услуги по заключению брачного контракта будут бесплатными. При этом будущие супруги смогут обращаться и к юристам со стороны.
    Фото из открытых источников.
    Источник: https://bash.news/
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