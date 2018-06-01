Молодоженов России хотят обязать заключать брачный контракт

В России предлагают обязать молодоженов заключать брачные контракты перед свадьбой. Как считают специалисты Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, данная мера снизит нагрузку на суды и защитит права несовершеннолетних.
По словам депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, нужно еще до свадьбы договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениям, и самое главное, останутся дети с одним из родителей или будут по очереди проживать то с мамой, то с папой.
Отметим, что услуги по заключению брачного контракта будут бесплатными. При этом будущие супруги смогут обращаться и к юристам со стороны.
Фото из открытых источников.
Источник: https://bash.news/
По словам депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, нужно еще до свадьбы договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениям, и самое главное, останутся дети с одним из родителей или будут по очереди проживать то с мамой, то с папой.
Отметим, что услуги по заключению брачного контракта будут бесплатными. При этом будущие супруги смогут обращаться и к юристам со стороны.
Фото из открытых источников.
Источник: https://bash.news/
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