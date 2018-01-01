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    Работодателям рекомендуют не допускать к работе больных простудой

    slavin Сегодня, 11:50111
    Работодателям рекомендуют не допускать к работе больных простудой
    Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют руководителям организаций не пускать на работу сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ.

    "В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ. Обеспечить сотрудников, которые работают с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания", - заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

    Помимо этого, руководителям компаний необходимо организовать иммунизацию работников. Ранее Роструд советовал сократить рабочий день в связи с жарой.
    Источник: https://bash.news/
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