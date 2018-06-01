В городе Бирске отремонтируют 13 дворов

В Бирске по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» идет благоустройство 13 дворов и Парка ТОК-центра «Умникум». На эти цели выделено 18,5 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.
В самом разгаре работы по улице Корочкина, 1. По просьбе жителей здесь выкорчевали дерево, проросшее прямо через асфальт. Вывезены старые бордюры и грунт, завозятся новые. В скором времени у жителей пятиэтажки появятся две парковки автомобилей размером 5 на 12 метров. Работы ведет уфимский подрядчик «Прогресс».
Бирское ДРСУ завершает работы во дворе дома №27 по улице Калинина, где укладывают второй слой асфальта, приступает к благоустройству двора дома №144 по улице Пролетарской.
Партийный проект «Городская среда» успешно реализуется в республике и, в частности, в Бирске уже второй год. В прошлом году в городе отремонтированы 14 дворовых территорий и парк Победы. Поручением президента страны Владимира Путина и его указом «О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года» предусматривается на 30 процентов повысить индекс качества городской среды и увеличить долю населения, принимающего участие в решении вопросов ее развития, сообщили в пресс-службе БРО «Единой России».
Источник: http://www.bashinform.ru/
В самом разгаре работы по улице Корочкина, 1. По просьбе жителей здесь выкорчевали дерево, проросшее прямо через асфальт. Вывезены старые бордюры и грунт, завозятся новые. В скором времени у жителей пятиэтажки появятся две парковки автомобилей размером 5 на 12 метров. Работы ведет уфимский подрядчик «Прогресс».
Бирское ДРСУ завершает работы во дворе дома №27 по улице Калинина, где укладывают второй слой асфальта, приступает к благоустройству двора дома №144 по улице Пролетарской.
Партийный проект «Городская среда» успешно реализуется в республике и, в частности, в Бирске уже второй год. В прошлом году в городе отремонтированы 14 дворовых территорий и парк Победы. Поручением президента страны Владимира Путина и его указом «О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года» предусматривается на 30 процентов повысить индекс качества городской среды и увеличить долю населения, принимающего участие в решении вопросов ее развития, сообщили в пресс-службе БРО «Единой России».
Источник: http://www.bashinform.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Бирск