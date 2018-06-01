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    В Ишимбае пройдет районный туристский фестиваль

    slavin Сегодня, 15:1991
    В Ишимбае пройдет районный туристский фестиваль
    16 и 17 августа в Ишимбайском районе состоится традиционный районный туристский фестиваль среди рабочей, сельской и студенческой молодежи.

    Как и всегда, команды, в которые войдут представители молодежи предприятий, учреждений, учебных заведений и сельских поселений в возрасте от 16 до 35 лет, соберутся на живописной поляне возле деревни Азнаево. Им предстоит показать спортивные качества, туристские навыки, проявить творческие и даже кулинарные способности.
    Источник: http://voshod-news.ru
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    Метки: Ишимбайский район

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