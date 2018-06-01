В Ишимбае пройдет районный туристский фестиваль

16 и 17 августа в Ишимбайском районе состоится традиционный районный туристский фестиваль среди рабочей, сельской и студенческой молодежи.
Как и всегда, команды, в которые войдут представители молодежи предприятий, учреждений, учебных заведений и сельских поселений в возрасте от 16 до 35 лет, соберутся на живописной поляне возле деревни Азнаево. Им предстоит показать спортивные качества, туристские навыки, проявить творческие и даже кулинарные способности.
Источник: http://voshod-news.ru
Как и всегда, команды, в которые войдут представители молодежи предприятий, учреждений, учебных заведений и сельских поселений в возрасте от 16 до 35 лет, соберутся на живописной поляне возле деревни Азнаево. Им предстоит показать спортивные качества, туристские навыки, проявить творческие и даже кулинарные способности.
Источник: http://voshod-news.ru
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Метки: Ишимбайский район