В Ишимбае пройдет районный туристский фестиваль





Как и всегда, команды, в которые войдут представители молодежи предприятий, учреждений, учебных заведений и сельских поселений в возрасте от 16 до 35 лет, соберутся на живописной поляне возле деревни Азнаево. Им предстоит показать спортивные качества, туристские навыки, проявить творческие и даже кулинарные способности.

Источник: 16 и 17 августа в Ишимбайском районе состоится традиционный районный туристский фестиваль среди рабочей, сельской и студенческой молодежи.Как и всегда, команды, в которые войдут представители молодежи предприятий, учреждений, учебных заведений и сельских поселений в возрасте от 16 до 35 лет, соберутся на живописной поляне возле деревни Азнаево. Им предстоит показать спортивные качества, туристские навыки, проявить творческие и даже кулинарные способности.Источник: http://voshod-news.ru

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