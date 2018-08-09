В Мелеузовском районе волки напали на стадо коз

В Башкирии в Мелеузовском районе фермер страдает от нападения волков. Хищники начали вплотную подбираться к местному КФХ. Найти управу на животных практически невозможно.
По словам хозяина фермы Эдуарда Нигматуллина, жертвами голодных волков за последнее время сразу 20 его коз. При этом стадо насчитывает чуть более 150 животных, все козы - породистые. Чтобы хоть как-то обеспечить их безопасность, Эдуард Нигматуллин начал закрывать коз в сарае.
Однако хищникам, которые выходят на охоту из леса, на это наплевать. Ситуацию усугубляет и тот факт, что совсем рядом находится природоохранная зона, поэтому любой отстрел животных запрещен. Фермер сейчас ищет выходы из ситуации.
Источник: https://bash.news/
По словам хозяина фермы Эдуарда Нигматуллина, жертвами голодных волков за последнее время сразу 20 его коз. При этом стадо насчитывает чуть более 150 животных, все козы - породистые. Чтобы хоть как-то обеспечить их безопасность, Эдуард Нигматуллин начал закрывать коз в сарае.
Однако хищникам, которые выходят на охоту из леса, на это наплевать. Ситуацию усугубляет и тот факт, что совсем рядом находится природоохранная зона, поэтому любой отстрел животных запрещен. Фермер сейчас ищет выходы из ситуации.
Источник: https://bash.news/
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Метки: Мелеузовский район