Селу в Ишимбайском районе исполнилось 242 года

Жители села Петровское, одного из самых крупных населенных пунктов Ишимбайского района, отметили День села.
Во время праздника, ставшего уже традиционным, состоялось награждение победителей и призеров конкурса по благоустройству улиц и частных подворий. Во второй раз проводился конкурс «Петровский пирог», где итоги подвели по трем номинациям.
Активистам общественной, культурной и спортивной жизни Петровского, а также юбилярам семейной жизни вручили памятные подарки. Для юных петровчан провели веселые конкурсы и игры, была организована работа аттракционов и торговых точек. Увидели гости праздника и выступления местных артистов.
Источник: http://voshod-news.ru
Во время праздника, ставшего уже традиционным, состоялось награждение победителей и призеров конкурса по благоустройству улиц и частных подворий. Во второй раз проводился конкурс «Петровский пирог», где итоги подвели по трем номинациям.
Активистам общественной, культурной и спортивной жизни Петровского, а также юбилярам семейной жизни вручили памятные подарки. Для юных петровчан провели веселые конкурсы и игры, была организована работа аттракционов и торговых точек. Увидели гости праздника и выступления местных артистов.
Источник: http://voshod-news.ru
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Метки: Ишимбайский район