Селу в Ишимбайском районе исполнилось 242 года

Киностудия «Башкортостан» проводит конкурс сценариев

Был объявлен конкурс сценариев для производства фильмов. Учредителем и организатором являются Киностудия «Башкортостан», а также Министерство культуры РБ. Конкурс будет проведен по трем номинациям.