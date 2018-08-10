В Ишимбае проведут чемпионат по поеданию фастфуда

18 августа в 20.00 в сквере молодежи города Ишимбая состоится традиционный чемпионат по поеданию фастфуда. Данное меропирятие проводится в рамках арт-проекта «Пикник», реализуемого комитетом по делам молодежи администрации муниципального района.
К участию в мероприятии приглашаются жители в возрасте от 21 года.
Источник: http://voshod-news.ru
К участию в мероприятии приглашаются жители в возрасте от 21 года.
Источник: http://voshod-news.ru
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Метки: Ишимбай