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    В Ишимбае проведут чемпионат по поеданию фастфуда

    slavin Вчера, 20:41137
    В Ишимбае проведут чемпионат по поеданию фастфуда
    18 августа в 20.00 в сквере молодежи города Ишимбая состоится традиционный чемпионат по поеданию фастфуда. Данное меропирятие проводится в рамках арт-проекта «Пикник», реализуемого комитетом по делам молодежи администрации муниципального района.

    К участию в мероприятии приглашаются жители в возрасте от 21 года.
    Источник: http://voshod-news.ru
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    Метки: Ишимбай

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