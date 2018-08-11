В Кушнаренковском районе ввели карантин по бешенству

В Башкирии объявлен карантин по бешенству. Ограничительные мероприятия введены в деревне Новоакбашево Кушнаренковского района.
Согласно указу главы РБ, карантин действует с 8 августа. В населенном пункте запрещается проводить выставки собак и кошек, вывозить их, а также отлавливать диких животных.Напомним, карантин до сих пор действует в Калининском районе Уфы и деревне Смаково Мелеузовского района.
Источник: http://ufatime.ru/
Согласно указу главы РБ, карантин действует с 8 августа. В населенном пункте запрещается проводить выставки собак и кошек, вывозить их, а также отлавливать диких животных.Напомним, карантин до сих пор действует в Калининском районе Уфы и деревне Смаково Мелеузовского района.
Источник: http://ufatime.ru/
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Метки: Кушнаренковский район