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    В Кушнаренковском районе ввели карантин по бешенству

    slavin Сегодня, 12:36289
    В Кушнаренковском районе ввели карантин по бешенству
    В Башкирии объявлен карантин по бешенству. Ограничительные мероприятия введены в деревне Новоакбашево Кушнаренковского района.

    Согласно указу главы РБ, карантин действует с 8 августа. В населенном пункте запрещается проводить выставки собак и кошек, вывозить их, а также отлавливать диких животных.Напомним, карантин до сих пор действует в Калининском районе Уфы и деревне Смаково Мелеузовского района.
    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Кушнаренковский район

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