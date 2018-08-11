В Кушнаренковском районе ввели карантин по бешенству

В Башкирии сегодня вводится карантин из-за вспышки ящура

Сегодня, 16 октября, начинается период карантина в Туймазинском и Буздякском районах Башкирии. Карантин продлится 21 день. Этот срок необходим, чтобы гарантированно не допустить распространения вируса ящура по территории республики.