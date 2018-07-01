В Благовещенске построят фонтан

В Благовещенске полным ходом идут работы по благоустройству общественной территории перед городским Дворцом культуры в рамках проекта «Городская среда».
На сегодняшний день огорожена территория будущего фонтана, проведены земляные работы по устройству чаши и подведения коммуникаций. С целью контроля объект посетил координатор проекта, глава городского поселения Рустам Бадыкшанов. Он встретился с представителями подрядной организации и ознакомился с ходом монтажных работ.
Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
На сегодняшний день огорожена территория будущего фонтана, проведены земляные работы по устройству чаши и подведения коммуникаций. С целью контроля объект посетил координатор проекта, глава городского поселения Рустам Бадыкшанов. Он встретился с представителями подрядной организации и ознакомился с ходом монтажных работ.
Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
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