В Башкирии пятеро депутатов лишились полномочий за сокрытие доходов





По данным региональной прокуратуры, чиновники не отчитались о своих доходах за 2017 год. Они скрыли информацию об имеющещихся автомобилях, прицепах и сельхозтехнике.После вмешательства надзорного ведомства депутаты досрочно сложили свои полномочия.

Источник: В Башкирии пятеро депутатов – Араслановского, Партизанского, Абитовского сельсоветов – лишились полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства.По данным региональной прокуратуры, чиновники не отчитались о своих доходах за 2017 год. Они скрыли информацию об имеющещихся автомобилях, прицепах и сельхозтехнике.После вмешательства надзорного ведомства депутаты досрочно сложили свои полномочия.Источник: http://ufatime.ru/

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