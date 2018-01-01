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    В Башкирии пятеро депутатов лишились полномочий за сокрытие доходов

    slavin Сегодня, 11:30107
    В Башкирии пятеро депутатов лишились полномочий за сокрытие доходов
    В Башкирии пятеро депутатов – Араслановского, Партизанского, Абитовского сельсоветов – лишились полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства.

    По данным региональной прокуратуры, чиновники не отчитались о своих доходах за 2017 год. Они скрыли информацию об имеющещихся автомобилях, прицепах и сельхозтехнике.После вмешательства надзорного ведомства депутаты досрочно сложили свои полномочия.
    Источник: http://ufatime.ru/
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