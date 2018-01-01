В Башкирии сотрудникам МФЦ повысят зарплату

Узнайте насколько выросла зарплата жителей Башкирии по мнению Главы республ ...

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает одним из главных достижений минувших 5 лет поступательной рост зарплат в республике. Об этом он заявил сегодня во время выступления на итоговом заседании Курултая РБ пятого созыва.