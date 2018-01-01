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    В Башкирии сотрудникам МФЦ повысят зарплату

    slavin Вчера, 14:05114
    В Башкирии сотрудникам МФЦ повысят зарплату
    В Башкирии сотрудникам офисов МФЦ поднимут зарплату. Как заявил премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов, такую задачу ранее поставил глава республики Рустэм Хамитов.

    Он отметил, что заработки персонала МФЦ приведут «в соответствие с объёмами предоставляемых услуг» и «масштабами деятельности». В итоге их зарплата будет доведена со среднего уровня в каждом муниципалитете.
    Источник: http://ufatime.ru/
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