В Башкирии сотрудникам МФЦ повысят зарплату

В Башкирии сотрудникам офисов МФЦ поднимут зарплату. Как заявил премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов, такую задачу ранее поставил глава республики Рустэм Хамитов.
Он отметил, что заработки персонала МФЦ приведут «в соответствие с объёмами предоставляемых услуг» и «масштабами деятельности». В итоге их зарплата будет доведена со среднего уровня в каждом муниципалитете.
Источник: http://ufatime.ru/
Он отметил, что заработки персонала МФЦ приведут «в соответствие с объёмами предоставляемых услуг» и «масштабами деятельности». В итоге их зарплата будет доведена со среднего уровня в каждом муниципалитете.
Источник: http://ufatime.ru/
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