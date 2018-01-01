Как вернуть деньги за навязанную страховку?

Навязанные страховки при получении кредита или ипотечного займа не первый год обсуждаются в обществе, но год от года количество случаев неуклонно растет. Люди жалуются на невозможность отказаться от этих самых навязанных страховок. Возможно ли все-таки получить деньги за ненужную услугу и как это сделать? Об этом в передаче "Интервью" на телеканале БСТ мы поговорили с финансовым омбудсменом Республики Башкортостан Валерием Шариповым
Равиль Ватолин:Если говорить об этой ситуации с жалобами людей, из года в год ситуация меняется в лучшую сторону? ЦБ начинает прислушиваться и закручивать гайки для этих недобросовестных участников рынка?
Валерий Шарипов:Знаете, я не буду оригинален, если скажу, что слово "закручивать" чуть претит. Как участникам финансовых корпораций, банков, так и самим заёмщикам, потому что в конечном итоге все это отражается на них. Если мы будем говорить о навязанных страховках, то я сразу бы хотел структурировать наш разговор, определив, что наиболее популярными финансовыми продуктами на сегодняшний день являются ипотека, автокредитование и потребительский кредит. Следовательно, мы будем говорить о каждом из них в отдельности. А также уточнить страхование, что страхование является обязательным или страхование является добровольным.
Потребительский кредит - это самый популярный финансовый продукт, хочу оговориться сразу, что он выдается не только банками, но и микрофинансовыми организациями и другими не кредитными организациями. В этом случае мы должны прямо сказать, что в самом законе о потребительском кредите и займе четко прописано, что он является добровольным — это общее правило, а также п.10 ст. 7 предусматривает, что в тех случаях, если закон обязывает страховать риски здоровья или финансового благополучия, то в этом случае банк или финансовые организации обязаны включить это условие в договор потребительского кредитования. На момент принятия закона о потребительском кредите мы были очень рады, когда законодатель прямо прописал, что потребитель имеет право сам выбирать страховую компанию. Скептики полагали правда, что банк имеет право отказать в кредите, что, к сожалению, мы и увидели.
Второе, что мы увидели: с 1 июня 2016 года ЦБ сделал такую норму, как период потепления, то есть был установлен пятидневный срок. С этого момента к нам в офис начал обращаться граждане с жалобами о том, что банки уже не заключают, а идут иным путем - через договор коллективного страхования. Хочу напомнить, что сам по себе кредитный договор является договором присоединения, а если говорить о природе коллективного договора, то он, как было декларировано, тоже являлся договором присоединения, в котором участвовало то лицо, которое являлось заемщиком, банк, а также страховые организации. Мне очень радостно сообщить, что 31 октября 2017 года Верховный Суд ввел хорошую, на мой взгляд, практику - прецедент. Приятно сказать, что наши земляки были участниками данного процесса, сумели защитить свои права. Суд встал на сторону заемщика и указал, что банк в данном коллективном договоре является посредником, а по природе — это тот же самый договор страхования между заемщиком и страховой компанией, и, поэтому та страховая премия, которая была выплачена в пятидневный срок (на тот момент, сейчас этот срок составляет 14 дней) должна быть возвращена по заявлению, если не наступал страховой случай.
Ипотечное кредитование
В настоящее время в Госдуму был подан проект закона о внесении изменений в закон о потребительском кредите-займе и законе об ипотеке именно в части страхования. 31 ст. закона об ипотеке предусматривает обязательно страхование заложенного имущества и нельзя не согласиться с правильностью банка, поскольку риск несет банк. Если говорить о добровольном страховании, это страхование жизни, страхование финансового благополучия. Безусловно, банки, в большинстве случаев требуют и этот вид страхования. Конечно, я отмечу, что это добровольное страхование, и можно с уверенностью сказать, что в ряде случаев, когда заемщик отказывается от этих условий, банк имеет право отказать. Но даже в том случае, если он не откажет, надо понимать, что может поменяться процентная ставка. Добровольное страхование влияет на риски, которые несет банк, и в этом случае он имеет право варьировать процентную ставку, чтобы страховать свои риски.
Автокредитование
Если мы говорим об автостраховании, то мы должны упомянуть обязательную часть страхования — это ОСАГО. Если ОСАГО является безусловным требованием банка при предоставлении автокредитования, то КАСКО влияет на процентную ставку. Это не является обязательным условием, но большинство крупнейших операторов автокредитования требуют ее. Я могу сослаться на данные ВТБ 24, Сбербанк, у которых, как мне пишут заявители, обязательным условием является КАСКО. На мой взгляд те механизмы, которые сейчас популяризируют небольшие и средние банки, а также крупнейшие МФО, подходят, когда человек понимает, что КАСКО является неподъемным. Получается огромная стоимость и зачастую небольшие игроки этого рынка и МФО ставят на свой щит именно преимущество в том, что они не требуют КАСКО. Человек может легко посчитать, так как у МФО достаточно прозрачная полная стоимость кредита. Если он придет к выводу, что ему выгоднее взять в этой кредитной организации автокредит без КАСКО, то он пойдет на это.
Равиль Ватолин:На ваш взгляд, вернуть уплаченные за страховку деньги всегда можно, так ведь?
Валерий Шарипов:Да, я считаю, что это возможно. Вернемся к одному из аспектов, о которых я еще не упомянул - досрочное погашение кредита. В этом случае заемщик, который не воспользовался до конца услугами страхования имеет право обратиться за возвратом той части страховой премии, которая не была использована и в обороте, поскольку они взаимозависимы. Даже в том случае, если страховая компания отказывается, можно подать исковое заявление в суд.
Источник: https://bash.news/
Равиль Ватолин:Если говорить об этой ситуации с жалобами людей, из года в год ситуация меняется в лучшую сторону? ЦБ начинает прислушиваться и закручивать гайки для этих недобросовестных участников рынка?
Валерий Шарипов:Знаете, я не буду оригинален, если скажу, что слово "закручивать" чуть претит. Как участникам финансовых корпораций, банков, так и самим заёмщикам, потому что в конечном итоге все это отражается на них. Если мы будем говорить о навязанных страховках, то я сразу бы хотел структурировать наш разговор, определив, что наиболее популярными финансовыми продуктами на сегодняшний день являются ипотека, автокредитование и потребительский кредит. Следовательно, мы будем говорить о каждом из них в отдельности. А также уточнить страхование, что страхование является обязательным или страхование является добровольным.
Потребительский кредит - это самый популярный финансовый продукт, хочу оговориться сразу, что он выдается не только банками, но и микрофинансовыми организациями и другими не кредитными организациями. В этом случае мы должны прямо сказать, что в самом законе о потребительском кредите и займе четко прописано, что он является добровольным — это общее правило, а также п.10 ст. 7 предусматривает, что в тех случаях, если закон обязывает страховать риски здоровья или финансового благополучия, то в этом случае банк или финансовые организации обязаны включить это условие в договор потребительского кредитования. На момент принятия закона о потребительском кредите мы были очень рады, когда законодатель прямо прописал, что потребитель имеет право сам выбирать страховую компанию. Скептики полагали правда, что банк имеет право отказать в кредите, что, к сожалению, мы и увидели.
Второе, что мы увидели: с 1 июня 2016 года ЦБ сделал такую норму, как период потепления, то есть был установлен пятидневный срок. С этого момента к нам в офис начал обращаться граждане с жалобами о том, что банки уже не заключают, а идут иным путем - через договор коллективного страхования. Хочу напомнить, что сам по себе кредитный договор является договором присоединения, а если говорить о природе коллективного договора, то он, как было декларировано, тоже являлся договором присоединения, в котором участвовало то лицо, которое являлось заемщиком, банк, а также страховые организации. Мне очень радостно сообщить, что 31 октября 2017 года Верховный Суд ввел хорошую, на мой взгляд, практику - прецедент. Приятно сказать, что наши земляки были участниками данного процесса, сумели защитить свои права. Суд встал на сторону заемщика и указал, что банк в данном коллективном договоре является посредником, а по природе — это тот же самый договор страхования между заемщиком и страховой компанией, и, поэтому та страховая премия, которая была выплачена в пятидневный срок (на тот момент, сейчас этот срок составляет 14 дней) должна быть возвращена по заявлению, если не наступал страховой случай.
Ипотечное кредитование
В настоящее время в Госдуму был подан проект закона о внесении изменений в закон о потребительском кредите-займе и законе об ипотеке именно в части страхования. 31 ст. закона об ипотеке предусматривает обязательно страхование заложенного имущества и нельзя не согласиться с правильностью банка, поскольку риск несет банк. Если говорить о добровольном страховании, это страхование жизни, страхование финансового благополучия. Безусловно, банки, в большинстве случаев требуют и этот вид страхования. Конечно, я отмечу, что это добровольное страхование, и можно с уверенностью сказать, что в ряде случаев, когда заемщик отказывается от этих условий, банк имеет право отказать. Но даже в том случае, если он не откажет, надо понимать, что может поменяться процентная ставка. Добровольное страхование влияет на риски, которые несет банк, и в этом случае он имеет право варьировать процентную ставку, чтобы страховать свои риски.
Автокредитование
Если мы говорим об автостраховании, то мы должны упомянуть обязательную часть страхования — это ОСАГО. Если ОСАГО является безусловным требованием банка при предоставлении автокредитования, то КАСКО влияет на процентную ставку. Это не является обязательным условием, но большинство крупнейших операторов автокредитования требуют ее. Я могу сослаться на данные ВТБ 24, Сбербанк, у которых, как мне пишут заявители, обязательным условием является КАСКО. На мой взгляд те механизмы, которые сейчас популяризируют небольшие и средние банки, а также крупнейшие МФО, подходят, когда человек понимает, что КАСКО является неподъемным. Получается огромная стоимость и зачастую небольшие игроки этого рынка и МФО ставят на свой щит именно преимущество в том, что они не требуют КАСКО. Человек может легко посчитать, так как у МФО достаточно прозрачная полная стоимость кредита. Если он придет к выводу, что ему выгоднее взять в этой кредитной организации автокредит без КАСКО, то он пойдет на это.
Равиль Ватолин:На ваш взгляд, вернуть уплаченные за страховку деньги всегда можно, так ведь?
Валерий Шарипов:Да, я считаю, что это возможно. Вернемся к одному из аспектов, о которых я еще не упомянул - досрочное погашение кредита. В этом случае заемщик, который не воспользовался до конца услугами страхования имеет право обратиться за возвратом той части страховой премии, которая не была использована и в обороте, поскольку они взаимозависимы. Даже в том случае, если страховая компания отказывается, можно подать исковое заявление в суд.
Источник: https://bash.news/
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