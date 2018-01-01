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    В Башкирии озвучили ущерб от ураганов

    slavin Вчера, 15:44160
    В Башкирии озвучили ущерб от ураганов
    В Башкирии на прошлой неделе прошла череда ураганов. Стихия бушевала в 8 муниципалитетах, разрушая дома и административные здания.

    В Госкомитет РБ по ЧС посчитали ущерб от непогоды. Председатель ведомства Фарит Гумеров на совещании в правительстве сообщил, что ветер повредил крышу 22 жилых домов, 5 надворных построек и 4 зданий производственного и социального назначения.

    В Стерлитамакском районе повреждено 1200 квадратных метров кровли здания птицеводческой фабрики и 200 квадратных метров кровли строящегося жилого дома.
    Источник: http://ufatime.ru/
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