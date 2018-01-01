В Октябрьском открыли новый офис МФЦ

Вместо двухчасового ожидания – 5 минут в очереди. В Октябрьском сегодня открылся второй офис МФЦ. С каждым годом отделения предоставляют всё больше услуг. Убедиться в этом жители республики смогут и 9 сентября, в день выбора депутатов в Государственное собрание. Проголосовать можно в одном из филиалов Многофункционального центра – в республике сегодня их количество увеличилось до 75. В новом офисе побывала корреспондент телеканала БСТ и проверила, как долго придётся ждать в очереди. В Октябрьском на 10 жителей, по статистике, по одному предпринимателю. Так местные порой переиначивают строчку известной песни. Люди не перестают напоминать: самая западная точка Башкортостана ещё и одна из самых бизнес-продвинутых. Услуги предприниматели предпочитают оплачивать в МФЦ. При этом на весь город было всего 1 отделение. Гульнара Насуртдинова – риелтор, говорит МФЦ для неё – практически второй личный офис.
Гульнара Насуртдинова, риелтор: «Практически у нас вся деятельность заключается в посещении данного заведения. Поэтому с утра приходим, берём талоны, сопровождаем клиентов». Первый офис заработал в 2013 году. За это время количество услуг выросло более чем в 2 раза. В очереди собирались по 60 человек, в режиме ожидания – до трёх часов. Из-за большой нагрузки было принято решение отрыть новый филиал. Сегодня первый официальный рабочий день.
Ильмира Буравова, ведущий специалист: «Нагрузка большая, потому что все органы приём закрыли, все люди у нас. От этого у нас такая очередь». В новом офисе 6 универсальных окон. Предоставляются 292 государственные и муниципальные услуги. За первый день работы здесь обслужили 55 посетителей.
Альберт Михайлов, управляющий филиалом МФЦ г. Октябрьского: «От 18 до 25 дел в день. Это зависит от квалификации специалиста, сколько он проработал, и от категории сложности дел. Это первый этап – только 6 окон. Вообще в перспективе мы видим здесь 10-12 окон».Электронная очередь, как и во всех офисах, – по талонам. Его можно получить на стойке помощи. Через 5 минут номер объявили, что укладывается в нормы. В ожидании клиент не должен находиться дольше 15 минут.
Обеспечена доступность и для людей с ограниченными возможностями здоровья: пандусы, кнопки вызова и таблички на языке Брайля. Ежегодно многофункциональные центры становятся ещё функциональнее. Так, в июле этого года перечень услуг МФЦ республики стал больше на 76 позиций. Теперь в отделения можно обращаться за соцподдержкой.
Автор: Лилия Курбанова
Источник: https://bash.news/
Гульнара Насуртдинова, риелтор: «Практически у нас вся деятельность заключается в посещении данного заведения. Поэтому с утра приходим, берём талоны, сопровождаем клиентов». Первый офис заработал в 2013 году. За это время количество услуг выросло более чем в 2 раза. В очереди собирались по 60 человек, в режиме ожидания – до трёх часов. Из-за большой нагрузки было принято решение отрыть новый филиал. Сегодня первый официальный рабочий день.
Ильмира Буравова, ведущий специалист: «Нагрузка большая, потому что все органы приём закрыли, все люди у нас. От этого у нас такая очередь». В новом офисе 6 универсальных окон. Предоставляются 292 государственные и муниципальные услуги. За первый день работы здесь обслужили 55 посетителей.
Альберт Михайлов, управляющий филиалом МФЦ г. Октябрьского: «От 18 до 25 дел в день. Это зависит от квалификации специалиста, сколько он проработал, и от категории сложности дел. Это первый этап – только 6 окон. Вообще в перспективе мы видим здесь 10-12 окон».Электронная очередь, как и во всех офисах, – по талонам. Его можно получить на стойке помощи. Через 5 минут номер объявили, что укладывается в нормы. В ожидании клиент не должен находиться дольше 15 минут.
Обеспечена доступность и для людей с ограниченными возможностями здоровья: пандусы, кнопки вызова и таблички на языке Брайля. Ежегодно многофункциональные центры становятся ещё функциональнее. Так, в июле этого года перечень услуг МФЦ республики стал больше на 76 позиций. Теперь в отделения можно обращаться за соцподдержкой.
Автор: Лилия Курбанова
Источник: https://bash.news/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.