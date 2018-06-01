В Бирске прошел завершающий форум «Республика твоих возможностей»

Уфимцы превращают серые стены подъездов в музеи и оранжереи

Всё чаще жильцы многоквартирных домов объединяются, чтобы навести порядок в своих домах. Причём, без помощи управляющих компаний. Когда дело доходит до ремонта в подъезде, обычно между соседями согласия нет. А вот жильцы нескольких уфимских домов не только не поругались во время ремонта, но и подружились. Да ещё и типичные дворы и дома превратили в красивые и ухоженные.