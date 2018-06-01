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    В Бирске прошел завершающий форум «Республика твоих возможностей»

    slavin Сегодня, 10:13112
    В Бирске прошел завершающий форум «Республика твоих возможностей»
    Во вторник, 14 августа, в Бирске прошел завершающий форум «Республика твоих возможностей», посвященный теме взаимодействия жильцов и управляющих компаний. Организатором мероприятия выступила партия «Единая Россия». В течение двух недель в Башкортостане проходили зональные форумы в Нефтекамске, Туймазах, Месягутово, Мелеузе, Белорецке и Уфе. В столице республики участие в мероприятии принял Глава региона Рустэм Хамитов.

    На завершающий форум приехали председатели ТСЖ, активные собственники жилья из городов Бирск и Благовещенск, Кушнаренковского, Нуримановского, Чишминского, Мишкинского и Иглинского, Кармаскалинского, Уфимского районов.

    Модератором мероприятия выступил Депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан пятого созыва Рустем Мусабиров. Спикерами форума стали глава крестьянско-фермерского хозяйства Яков Кугубаев и президент Благотворительного образовательного фонда «Мархамат» Айгуль Гареева. В своих докладах они раскрыли тему составления договоров между управляющими компаниями и собственниками многоквартирных домов. Выступления были посвящены также реализации партийных проектов «Городская среда», «Реальные дела».
    О том, как найти оптимальный баланс между собственниками многоквартирных домов и управляющими компаниями, говорил Яков Кугубаев. Он отметил, что основные претензии со стороны жителей касаются непрозрачности работы управляющих компаний.

    «В основном управляющие компании предлагают свои услуги в интернет-пространстве и представители многоквартирных домов, не изучая репутацию компании, подписывают договора. В ходе работы возникают проблемы, которые решаются в судебном порядке или просто жители платят долги компаний. Я рекомендую изучить договор и обязательно прописать в пунктах все свои пожелания, от уборки лестничной клетки до размера платы за содержание коммунальных услуг», - сказал Яков Кугубаев.

    Айгуль Гареева рассказала о ходе партийных проектов «Единой России» «Городская среда» и «Реальные дела» на придомовых территориях.

    «Возможно, многие знают, что с 2015 года придомовые территории принадлежат жителям многоквартирных домов. Вы вместе со своей квартирой во владение получаете не только подъезд, лестничную площадку, но и часть участка рядом с вашим домом. Становясь хозяевами своих владений, мы должны научиться подбирать управляющие компании, участвовать в государственных проектах для благоустройства своих дворов. Вот уже несколько лет к вам на помощь приходит «Единая Россия» со своими проектами для благоустройства дворов», - рассказала она.

    Айгуль Гареева отметила, что жители могут подавать заявки на участие в партийных проектах. Именно собственники должны принять решение об участии и определить те работы, которые нужны в их дворе.

    В ходе обсуждения также были затронуты темы регулирования подачи тепла в многоквартирные дома и смены установленных тарифов на оплату коммунальных услуг. Обсудили принципы регулирования проблем в сфере ЖКХ и приняли резолюцию.
    Источник: https://sterlegrad.ru/
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    Метки: Бирск

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