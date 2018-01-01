Уфимский цирк восстановят к 2021 году

Рустэм Хамитов рассказал про рост заработной платы в Башкирии

Во время прямого эфира глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о том, что зарплата в республике будет расти. Он отметил, что в стратегии развития республики до 2030 года, над которой сейчас работают власти, рост заработной платы является одним из главных показателей.