Уфимский цирк восстановят к 2021 году

Хорошая новость для любителей циркового искусства: цирк, закрытый год назад из-за угрозы обрушения конструкций и крыши, откроют в 2021 году, но для его обновления необходимо 970 миллионов рублей. Во вторник глава Башкирии Рустэм Хамитов на встрече с генеральным директором Российской государственной цирковой компании Дмитрием Ивановым обсудил вопросы реконструкции здания Уфимского госцирка, а так же развития циркового искусства в регионе.Зимой 2017 года прокуратура Башкирии провела проверку состояния здания уфимского цирка, который без генерального ремонта эксплуатируется с 1968 года. Выяснилось, что крыша здания обветшала, металлические элементы повреждены, во время дождя вода стекает в электрощитовую на оборудование, которое находится под высоким напряжением. Кроме того, в здании не нашли систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией, также не работала автоматическая установка пожаротушения. Надзорные органы через суд потребовали запретить эксплуатацию здания цирка. Октябрьский районный суд закрыл цирк в июне 2017 года. С тех пор уфимцы могут смотреть цирковые представления гастролирующих трупп только в шатрах, установленных на двух площадках города.
На встрече российский чиновник предложил башкирским властям подготовить проектную документацию для устранения выявленных прокурорской проверкой замечаний и тем самым в следующем году начать временную эксплуатацию Уфимского госцирка. При этом реконструкцию здания отложить на более поздний срок, так как ориентировочная сумма работ составляет миллион рублей и нужно определиться с ресурсами. Но глава Башкирии заявил, что этот план действий может на долгие годы затянуть генеральный ремонт здания цирка и предложил разработать план действий таким образом, чтобы ускорить работы. Кроме того, Рустэм Хамитов высказал готовность работы на условиях софинансирования реконструкции объекта.
- Нас больше устроил бы вариант капитального решения, чтобы в 2020-м, максимум в 2021 году мы получили новый, хороший, уже отреставрированный цирк. Это хорошая задача для серьёзных людей, – сказал Глава республики.
По данным пресс-службы Хамитова, стороны договорились, что обратятся в Правительство Российской Федерации и Министерство культуры России с соответствующим письмом о выделении финансирования и проведении реставрации в более ранние сроки. В ходе встречи также был затронут вопрос ремонта общежития для работников цирка.
-Сегодня принято решение: в следующем году мы делаем проектно-сметную документацию по этому объекту. А в конце года по решению Главгосэкспертизы мы должны приступить к конкурсным торгам и начать работы по реставрации. Дело в том, что уфимский цирк является объектом культурного наследия. Там мы обязаны будем провести реставрационные работы. По плану в конце 2020-го – начале 2021 года мы должны вести в эксплуатацию уфимский цирк в обновлённом виде, - заявил журналистам Иванов.
Он отметил, что проехав сегодня по городу, увидел, какие колоссальные шаги делаются по благоустройству, новому строительству, ремонту и обустройству набережной.
-Ваш город и ваша республика достойны, чтобы у вас был такой же достойный цирк, - сказал генеральный директор российских цирков.
По его словам, ориентировочная стоимость по реставрационным работам составляет 970 миллионов рублей.
-Это, конечно, большая сумма. Тем не менее она подразумевает решение очень многих вопросов, связанных с вентиляцией, кондиционированием, заменой кресел зрительного зала, сохранением того облика, который есть у вашего замечательного цирка. Немаловажный компонент – помещение для животных. Этому мы уделяем очень большое внимание, потому что наши животные, как и наши дети, должны находиться в комфортных условиях, - пояснил он журналистам.
Кроме того, господин Иванов заявил, что глава республики пошел на шаг, чтобы помочь в ремонте гостиницы.
- Это тоже очень важный компонент, потому что артисты, как и зрители, должны быть в хороших условиях. Тем более что это общежитие ещё функционирует для работников Министерства культуры, филармонии, театров. Считаю, что сегодня состоялась положительная, позитивная встреча. А дальше мы уже будем двигаться по тем шагам, которые наметили для достижения цели.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
На встрече российский чиновник предложил башкирским властям подготовить проектную документацию для устранения выявленных прокурорской проверкой замечаний и тем самым в следующем году начать временную эксплуатацию Уфимского госцирка. При этом реконструкцию здания отложить на более поздний срок, так как ориентировочная сумма работ составляет миллион рублей и нужно определиться с ресурсами. Но глава Башкирии заявил, что этот план действий может на долгие годы затянуть генеральный ремонт здания цирка и предложил разработать план действий таким образом, чтобы ускорить работы. Кроме того, Рустэм Хамитов высказал готовность работы на условиях софинансирования реконструкции объекта.
- Нас больше устроил бы вариант капитального решения, чтобы в 2020-м, максимум в 2021 году мы получили новый, хороший, уже отреставрированный цирк. Это хорошая задача для серьёзных людей, – сказал Глава республики.
По данным пресс-службы Хамитова, стороны договорились, что обратятся в Правительство Российской Федерации и Министерство культуры России с соответствующим письмом о выделении финансирования и проведении реставрации в более ранние сроки. В ходе встречи также был затронут вопрос ремонта общежития для работников цирка.
-Сегодня принято решение: в следующем году мы делаем проектно-сметную документацию по этому объекту. А в конце года по решению Главгосэкспертизы мы должны приступить к конкурсным торгам и начать работы по реставрации. Дело в том, что уфимский цирк является объектом культурного наследия. Там мы обязаны будем провести реставрационные работы. По плану в конце 2020-го – начале 2021 года мы должны вести в эксплуатацию уфимский цирк в обновлённом виде, - заявил журналистам Иванов.
Он отметил, что проехав сегодня по городу, увидел, какие колоссальные шаги делаются по благоустройству, новому строительству, ремонту и обустройству набережной.
-Ваш город и ваша республика достойны, чтобы у вас был такой же достойный цирк, - сказал генеральный директор российских цирков.
По его словам, ориентировочная стоимость по реставрационным работам составляет 970 миллионов рублей.
-Это, конечно, большая сумма. Тем не менее она подразумевает решение очень многих вопросов, связанных с вентиляцией, кондиционированием, заменой кресел зрительного зала, сохранением того облика, который есть у вашего замечательного цирка. Немаловажный компонент – помещение для животных. Этому мы уделяем очень большое внимание, потому что наши животные, как и наши дети, должны находиться в комфортных условиях, - пояснил он журналистам.
Кроме того, господин Иванов заявил, что глава республики пошел на шаг, чтобы помочь в ремонте гостиницы.
- Это тоже очень важный компонент, потому что артисты, как и зрители, должны быть в хороших условиях. Тем более что это общежитие ещё функционирует для работников Министерства культуры, филармонии, театров. Считаю, что сегодня состоялась положительная, позитивная встреча. А дальше мы уже будем двигаться по тем шагам, которые наметили для достижения цели.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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Метки: Уфа