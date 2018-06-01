В Благовещенске начал свою работу консультативный пункт для людей предпенсионного возраста

В Благовещенском центре занятости населения создан консультативный пункт для граждан предпенсионного возраста по вопросам трудоустройства
Здесь могут найти ответы на волнующие вопросы не только те, кто уже остался без работы накануне пенсии и хотел бы трудоустроиться, но и те, кому грозит незаконное увольнение, сокращение и так далее.
Желающие получить информацию о содействии занятости граждан предпенсионного возраста могут обратиться в консультационный пункт центра занятости, находящийся по адресу: г. Благовещенск, ул. Братьев Першиных д.4А или по телефону: 8 (34766) 3–32–72.
Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
Здесь могут найти ответы на волнующие вопросы не только те, кто уже остался без работы накануне пенсии и хотел бы трудоустроиться, но и те, кому грозит незаконное увольнение, сокращение и так далее.
Желающие получить информацию о содействии занятости граждан предпенсионного возраста могут обратиться в консультационный пункт центра занятости, находящийся по адресу: г. Благовещенск, ул. Братьев Першиных д.4А или по телефону: 8 (34766) 3–32–72.
Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
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Метки: Благовещенск