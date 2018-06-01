Китайские полицейские пригласили в гости дочь полицейского из Калтасинского района

Министерство общественной безопасности Китайской народной республики пригласило детей сотрудников органов внутренних дел из России, погибших при исполнении служебного долга к себе в гости. Министерство внутренних дел России всегда поддерживает семьи погибших коллег и, поэтому с готовностью организовала это увлекательное путешествие.



От Башкортостана участником поездки стала дочь государственного инспектора по безопасности дорожного движения ОГИБДД Отдела МВД России по Калтасинскому району капитана полиции Юрия Алексеева, погибшего в 2012 году в Чеченской Республике – Валентина Алексеева.



Вместе с детьми со всех регионов России Валя приехала в центр восстановительной медицины и реабилитации «Березовая Роща» города Москвы. Здесь ребят познакомили с особенностями культуры и традиций Китая. Юным путешественникам подарили багажные чемоданы и спортивные рюкзаки, детские футболки и бейсболки с символикой МВД России – все, что может пригодиться в пути.



Во время пребывания в Китае дети посетили города Пекин, Сиань и Шанхай, где побывали во множестве музеев природы, науки и технологий. Ребятам организовали экскурсию на Великую китайскую стену, пригласили в цирк и парк развлечений. Также прошли официальные встречи с руководством Министерства общественной безопасности Китайской народной республики и сотрудниками Посольства Российской Федерации в КНР.



У Валентины осталась масса положительных впечатлений от двух недель, проведенных в Китае. Она горячо поблагодарила организаторов поездки в Поднебесную, и призналась, что теперь у нее появилась еще одна заветная мечта - вновь побывать в этой древней и загадочной стране.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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