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    В Ишимбае пройдет парад колясок

    slavin Сегодня, 10:21122
    В Ишимбае пройдет парад колясок
    25 августа в рамках празднования Дня города в Ишимбае проведут традиционный парад колясок.

    Желающие участвовать в этом красочном мероприятии и получить в подарок большую мягкую игрушку должны представить украшенную коляску. Обладатель лучшей из них может претендовать и на приз в номинации «Самая крутая коляска».
    Источник: http://voshod-news.ru
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    Метки: Ишимбай

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