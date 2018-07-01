В Ишимбае пройдет парад колясок

25 августа в рамках празднования Дня города в Ишимбае проведут традиционный парад колясок.
Желающие участвовать в этом красочном мероприятии и получить в подарок большую мягкую игрушку должны представить украшенную коляску. Обладатель лучшей из них может претендовать и на приз в номинации «Самая крутая коляска».
Источник: http://voshod-news.ru
Желающие участвовать в этом красочном мероприятии и получить в подарок большую мягкую игрушку должны представить украшенную коляску. Обладатель лучшей из них может претендовать и на приз в номинации «Самая крутая коляска».
Источник: http://voshod-news.ru
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Метки: Ишимбай