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    В Ишимбае запустили цех по производству Иван-чая

    slavin Сегодня, 12:32160
    В Ишимбае запустили цех по производству Иван-чая
    Большую часть оборудования сотрудники сделали сами. Лишь некоторые агрегаты пришлось закупить.

    Один из плюсов Иван-чая в том, что его совсем не надо удобрять или выращивать в определенных условиях, - сообщает телеканал ГТРК - Башкортостан.

    Сырье для готовой продукции сотрудники лесхоза собирают в местном лесу. Сейчас уже сформирована целая команда по сбору и обработки Иван-чая, сначала его сортируют, потом ферментируют, далее в специальной печи немного подсушивают.

    Листья становятся коричневого цвета — выделяются полезные для организма человека микроэлементы — железо, марганец, много витамина С.

    После ферментации листья попадают в так называемый кабинет скручивания. Здесь они приобретают товарный вид. Кроме того, это необходимо для дальнейшего равномерного просушивания листьев. Затем чай несут в помещение похожее на сауну. Температура здесь около 50 градусов – поэтому важно не пересушить листья.

    В день здесь сушится до 400 полок с чаем, но эти лишь небольшая часть изготавливаемой продукции.

    После этого листья отправляются на склад, там они хранятся в течение 2-3 месяцев, и только потом можно расфасовывать готовый продукт. Продают Иван-чай в Ишимбае, Стерлитамаке и Уфе. Инициатива принадлежит директору местного лесхоза.
    Источник: https://proural.info/
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    Метки: Экономика

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