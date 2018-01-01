В Ишимбае запустили цех по производству Иван-чая





Один из плюсов Иван-чая в том, что его совсем не надо удобрять или выращивать в определенных условиях, - сообщает телеканал ГТРК - Башкортостан.



Сырье для готовой продукции сотрудники лесхоза собирают в местном лесу. Сейчас уже сформирована целая команда по сбору и обработки Иван-чая, сначала его сортируют, потом ферментируют, далее в специальной печи немного подсушивают.



Листья становятся коричневого цвета — выделяются полезные для организма человека микроэлементы — железо, марганец, много витамина С.



После ферментации листья попадают в так называемый кабинет скручивания. Здесь они приобретают товарный вид. Кроме того, это необходимо для дальнейшего равномерного просушивания листьев. Затем чай несут в помещение похожее на сауну. Температура здесь около 50 градусов – поэтому важно не пересушить листья.



В день здесь сушится до 400 полок с чаем, но эти лишь небольшая часть изготавливаемой продукции.



После этого листья отправляются на склад, там они хранятся в течение 2-3 месяцев, и только потом можно расфасовывать готовый продукт. Продают Иван-чай в Ишимбае, Стерлитамаке и Уфе. Инициатива принадлежит директору местного лесхоза.

Источник: Большую часть оборудования сотрудники сделали сами. Лишь некоторые агрегаты пришлось закупить.Один из плюсов Иван-чая в том, что его совсем не надо удобрять или выращивать в определенных условиях, - сообщает телеканал ГТРК - Башкортостан.Сырье для готовой продукции сотрудники лесхоза собирают в местном лесу. Сейчас уже сформирована целая команда по сбору и обработки Иван-чая, сначала его сортируют, потом ферментируют, далее в специальной печи немного подсушивают.Листья становятся коричневого цвета — выделяются полезные для организма человека микроэлементы — железо, марганец, много витамина С.После ферментации листья попадают в так называемый кабинет скручивания. Здесь они приобретают товарный вид. Кроме того, это необходимо для дальнейшего равномерного просушивания листьев. Затем чай несут в помещение похожее на сауну. Температура здесь около 50 градусов – поэтому важно не пересушить листья.В день здесь сушится до 400 полок с чаем, но эти лишь небольшая часть изготавливаемой продукции.После этого листья отправляются на склад, там они хранятся в течение 2-3 месяцев, и только потом можно расфасовывать готовый продукт. Продают Иван-чай в Ишимбае, Стерлитамаке и Уфе. Инициатива принадлежит директору местного лесхоза.Источник: https://proural.info/

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