Жители Ишимбая отметили праздники двора

В августе в Ишимбае проводят традиционные праздники двора. Эти мероприятия призваны сплотить жителей соседних микрорайонов, подвести итоги их совместного с управляющими компаниями труда, отметить наиболее активных жильцов и тех, кто украшает и облагораживает территории своих дворов.
Один из таких праздников собрал жителей МКД, которые обслуживает ООО «ЖЭУ-3», во дворе домов №№ 21, 23, 23А на ул. Революционной. Именно здесь установлена сцена, с которой гостей приветствовали юные таланты Ишимбая, открывшие мероприятие.
Для самых юных участников праздника специалисты Комитета по делам молодежи совместно с подростковыми клубами подготовили развлекательную программу. Дети вместе с аниматорами дружно исполняли зажигательные танцы и отгадывали загадки.
Почетные грамоты и подарки вручили в этот день самыми активным и ответственным председателям МКД: Абдрахиму Байгутлину (ул. Революционная, 23А), Фариту Кирееву (ул. Революционная, 25), Надежде Поповой (ул. Революционная, 23) и Лидии Мальцевой (ул. Нуриманова, 27).
Отметили и квартиросъемщиков, которые вносят наиболее весомый вклад в благоустройство двора. А жители высказали слова благодарности руководителю ЖЭУ № 3 и мастеру Гузель Марченко.
Как отметил директор управляющей компании Денис Кривобоков, в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили двор, где расположены эти МКД. В частности, полностью заменили асфальтовое покрытие, установили бордюры, скамейки и урны, сделали парковки. Сами жильцы активно облагораживают и украшают придомовые территории.
Источник: http://voshod-news.ru
Один из таких праздников собрал жителей МКД, которые обслуживает ООО «ЖЭУ-3», во дворе домов №№ 21, 23, 23А на ул. Революционной. Именно здесь установлена сцена, с которой гостей приветствовали юные таланты Ишимбая, открывшие мероприятие.
Для самых юных участников праздника специалисты Комитета по делам молодежи совместно с подростковыми клубами подготовили развлекательную программу. Дети вместе с аниматорами дружно исполняли зажигательные танцы и отгадывали загадки.
Почетные грамоты и подарки вручили в этот день самыми активным и ответственным председателям МКД: Абдрахиму Байгутлину (ул. Революционная, 23А), Фариту Кирееву (ул. Революционная, 25), Надежде Поповой (ул. Революционная, 23) и Лидии Мальцевой (ул. Нуриманова, 27).
Отметили и квартиросъемщиков, которые вносят наиболее весомый вклад в благоустройство двора. А жители высказали слова благодарности руководителю ЖЭУ № 3 и мастеру Гузель Марченко.
Как отметил директор управляющей компании Денис Кривобоков, в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили двор, где расположены эти МКД. В частности, полностью заменили асфальтовое покрытие, установили бордюры, скамейки и урны, сделали парковки. Сами жильцы активно облагораживают и украшают придомовые территории.
Источник: http://voshod-news.ru
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Метки: Ишимбай