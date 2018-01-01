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    Рустэм Хамитов пообещал лично привлечь к ответственности за воровство на юбилейных объектах

    slavin Сегодня, 10:2086
    Рустэм Хамитов пообещал лично привлечь к ответственности за воровство на юбилейных объектах
    Глава Башкирии провел жесткую встречу по вопросам подготовки к 100 дню рождения республики.

    Рустэм Хамитов встретился в Доме правительства с оргкомитетом по подготовке мероприятий к 100-летию республики Башкортостан. В рамках заседания глава республики раскритиковал работу комитета. По его мнению, действительно важный праздник может превратиться в «дежурные концерты», так как праздничного настроения у жителей нет. Также Рустэм Хамитов отметил, что на 30 объектах из юбилейного списка даже не началось строительство, хотя средства для этого есть. Касательно этих объектов глава республики настроен решительно.

    — Главное событие 2019 года – это юбилей республики. Он должен стать нашим общим праздником. Юбилей несет мощный идеологический посыл, и его нужно в полной мере использовать, не сводить праздник к дежурным концертам художественной самодеятельности. Будет жесточайший спрос. Если будет воровство на этих объектах, то будем привлекать к ответственности. Соответствующее обращение в правоохранительные органы я сформулирую, — сказал Рустэм Хамитов.
    Источник: https://proural.info/
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    Метки: Политика

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