В Башкирии утвердили цены на жилье по городам и районам

Госстрой Башкирии утвердил средние цены на жилье. Установленные суммы необходимы для расчета субсидий для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В Уфе в третьем квартале 2018 года средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости составляет 41 255 рублей. В Агидели «квадрат» оценили в 28 436 рублей, Кумертау – 33 940, Межгорье – 29 783, Нефтекамск – 33 929, Октябрьский – 36 821, Салават – 33 780, Сибай – 33 533, Стерлитамак – 37 928, Баймак – 30 000, Белебей – 33 086, Белорецк – 34 352, Бирск – 33 500, Благовещенск – 36 581, Давлеканово – 30 533, Дюртюли – 32 981, Ишимбай – 34 717, Мелеуз – 33 636, Туймазы – 36 165, Учалы – 32 600, Янаул – 32 783.Если говорить о районах Башкирии, то самые низкие цены в Баймакском районе (24 000 рублей), самые высокие – в Уфимском (36 963 рубля).
Источник: http://ufatime.ru/
В Уфе в третьем квартале 2018 года средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости составляет 41 255 рублей. В Агидели «квадрат» оценили в 28 436 рублей, Кумертау – 33 940, Межгорье – 29 783, Нефтекамск – 33 929, Октябрьский – 36 821, Салават – 33 780, Сибай – 33 533, Стерлитамак – 37 928, Баймак – 30 000, Белебей – 33 086, Белорецк – 34 352, Бирск – 33 500, Благовещенск – 36 581, Давлеканово – 30 533, Дюртюли – 32 981, Ишимбай – 34 717, Мелеуз – 33 636, Туймазы – 36 165, Учалы – 32 600, Янаул – 32 783.Если говорить о районах Башкирии, то самые низкие цены в Баймакском районе (24 000 рублей), самые высокие – в Уфимском (36 963 рубля).
Источник: http://ufatime.ru/
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