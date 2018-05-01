В Башкирии утвердили цены на жилье по городам и районам

Цены на бензин в Башкирии растут сильнее среднероссийских

Бензин в Башкирии дорожает сильнее, чем во многих регионах, но цены все равно ниже средних. К такому выводу пришли аналитики Центрального диспетчерского управление Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Они изучили цены на разные марки топлива и выяснили, что темпы роста в регионах разные.