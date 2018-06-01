В Уфе починили 100-метровый термометр

Работы по наладке гигантского термометра на трубе котельной №27 на улице Менделеева в Уфе завершены полностью. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на «Уфимские инженерные сети».
Термометр отображается во всю длину трубы с трех сторон. Он показывает горожанам температуру воздуха в пределах от – 25 до +25 градусов. Данные на трубу передаются с датчиков котельной.Термометр светится каждую ночь, с 22:00 до 2.00. Вместе с сокращением светового дня будет корректироваться и время его работы.
Источник: http://ufatime.ru/
Термометр отображается во всю длину трубы с трех сторон. Он показывает горожанам температуру воздуха в пределах от – 25 до +25 градусов. Данные на трубу передаются с датчиков котельной.Термометр светится каждую ночь, с 22:00 до 2.00. Вместе с сокращением светового дня будет корректироваться и время его работы.
Источник: http://ufatime.ru/
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Метки: Уфа