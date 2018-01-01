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    В Башкирии военные были подняты по учебной тревоге

    slavin Сегодня, 11:5182
    В Башкирии военные были подняты по учебной тревоге
    Около 1,5 тысяч военных инженеров подняты по учебной тревоге в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Также к ним присоединились более 4 тысяч танкистов, артиллеристов, ракетчиков и мотострелков из Оренбургской области.

    Как говорится в сообщении, военные подняты по тревоге в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск (сил) военного округа. Как уточнили в пресс-службе, подразделения направились на полигоны военного округа.

    «На маршрутах следования колонн военнослужащие отразят нападение диверсионных групп условного противника», — добавили в пресс-службе.

    Во внезапной проверке боеготовности войск Центрального военного округа впервые задействовано подразделение, оснащенное огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек», сформированное в июне 2018 года в составе полка радиационной, химической и биологической защиты на Алтае, отметили в военном ведомстве.

    «На учениях военнослужащие подразделений ТОС-1А выполнят стрельбы как одиночными пусками снарядов, так и залпом с расходом полного боекомплекта», — пояснили в Минобороны.

    С 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проходит внезапная проверка боеготовности в преддверии масштабных учений «Восток-2018».
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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