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    В Ишимбае субсидию на приобретение КРС получат 13 многодетных семей

    slavin Сегодня, 12:4787
    В Ишимбае субсидию на приобретение КРС получат 13 многодетных семей
    На очередном заседании межведомственного совета по работе с малоимущими многодетными семьями рассмотрены 13 обращений на выплаты АСПК.

    Именно столько человек подали заявки на получении субсидии для приобретения крупного рогатого скота. Все заявки детально рассмотрены, и после обсуждения одобрены.

    Теперь малоимущие семьи, проживающие в районе, получат по 40 тысяч рублей на приобретение коровы. Производство молочной продукции поможет им обеспечить своих детей свежими, полезными продуктами питания, а ее реализация позволит увеличить доход семьи.
    Источник: http://voshod-news.ru
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    Метки: Ишимбай

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