В Ишимбае субсидию на приобретение КРС получат 13 многодетных семей

На очередном заседании межведомственного совета по работе с малоимущими многодетными семьями рассмотрены 13 обращений на выплаты АСПК.
Именно столько человек подали заявки на получении субсидии для приобретения крупного рогатого скота. Все заявки детально рассмотрены, и после обсуждения одобрены.
Теперь малоимущие семьи, проживающие в районе, получат по 40 тысяч рублей на приобретение коровы. Производство молочной продукции поможет им обеспечить своих детей свежими, полезными продуктами питания, а ее реализация позволит увеличить доход семьи.
Источник: http://voshod-news.ru
Именно столько человек подали заявки на получении субсидии для приобретения крупного рогатого скота. Все заявки детально рассмотрены, и после обсуждения одобрены.
Теперь малоимущие семьи, проживающие в районе, получат по 40 тысяч рублей на приобретение коровы. Производство молочной продукции поможет им обеспечить своих детей свежими, полезными продуктами питания, а ее реализация позволит увеличить доход семьи.
Источник: http://voshod-news.ru
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Ишимбай