В Башкирии погасить задолженность можно будет через сотрудников почты

Молодой отец из Нефтекамска попытался откупиться от алиментов

По сообщению Следственного комитета Башкирии 28-летний житель Нефтекамска долгое время не выплачивал своему 6-летнему ребенку алименты на содержание Общая задолженность по алиментам у нерадивого отца составила около 200 тыс. рублей.