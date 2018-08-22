В Башкирии погасить задолженность можно будет через сотрудников почты

В Башкортостане местные жители могут оплачивать свои долги через сотрудников почты. Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель республиканского управления службы судебных приставов Ильнур Махмутов.
Погасить задолженность теперь можно при получении корреспонденции службы судебных приставов, а также в отделениях почтовой связи.
«Такое нововведение позволит облегчить жизнь должникам, в особенности сельским жителям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также жителям отдаленных населенных пунктов, поскольку избавит их от затратных по времени и средствам поездок в районный центр, в котором располагается подразделение службы судебных приставов либо отделение банка, — сказал глава Управления. — С этого момента задолженности по всем исполнительным производствам, будь то штрафы специально уполномоченных органов, кредитные платежи или госпошлина можно оплатить почтальону, доставляющему адресатам корреспонденцию и пенсию на дом».
Почтальоны будут носить с собой мобильные почтово-кассовые терминалы. Количество терминалов увеличили с 10 тысяч до 16 тысяч штук.
«Речь идет о мобильных фискальных регистраторах и мобильных почтово-кассовых терминалах — смартфоны с предустановленными приложениями, которые позволяют на дому у граждан принимать эти и другие платежи, в том числе за услуги ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты, — пояснил спикер. — За услугу по осуществлению платежа должнику-отправителю придется заплатить комиссию в размере пяти рублей. Стоит отметить, что своевременная оплата долга через почтальона избавит гражданина от уплаты сбора за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом пятидневный срок и равного 7% от взыскиваемой суммы или стоимости взыскиваемого имущества».
В ведомстве отметили, что все подготовительные работы по оказанию данной услуги населению завершены, и нововведение заработает сразу во всех районах республики.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Погасить задолженность теперь можно при получении корреспонденции службы судебных приставов, а также в отделениях почтовой связи.
«Такое нововведение позволит облегчить жизнь должникам, в особенности сельским жителям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также жителям отдаленных населенных пунктов, поскольку избавит их от затратных по времени и средствам поездок в районный центр, в котором располагается подразделение службы судебных приставов либо отделение банка, — сказал глава Управления. — С этого момента задолженности по всем исполнительным производствам, будь то штрафы специально уполномоченных органов, кредитные платежи или госпошлина можно оплатить почтальону, доставляющему адресатам корреспонденцию и пенсию на дом».
Почтальоны будут носить с собой мобильные почтово-кассовые терминалы. Количество терминалов увеличили с 10 тысяч до 16 тысяч штук.
«Речь идет о мобильных фискальных регистраторах и мобильных почтово-кассовых терминалах — смартфоны с предустановленными приложениями, которые позволяют на дому у граждан принимать эти и другие платежи, в том числе за услуги ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты, — пояснил спикер. — За услугу по осуществлению платежа должнику-отправителю придется заплатить комиссию в размере пяти рублей. Стоит отметить, что своевременная оплата долга через почтальона избавит гражданина от уплаты сбора за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом пятидневный срок и равного 7% от взыскиваемой суммы или стоимости взыскиваемого имущества».
В ведомстве отметили, что все подготовительные работы по оказанию данной услуги населению завершены, и нововведение заработает сразу во всех районах республики.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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