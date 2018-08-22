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    В Шаранском районе дети вынуждены ходить в школу по опасному мосту

    slavin Вчера, 15:25109
    В Шаранском районе дети вынуждены ходить в школу по опасному мосту
    Жители деревни Верхние Ташлы в Шаранском районе опасаются за своих детей, которые каждый день ходят в школу и детский сад по опасному навесному мосту через реку. Как сообщает КП-Уфа, сельчане обратились к местным властям через социальные сети. Они разместили в местных пабликах фотографии аварийного моста.

    «Ноги сломать должны или через речку проходить? В болотных сапогах? Куда обратиться, если нас не слышат тут и куда финансирование, выдаваемое в квартал, девается?», -задаются вопросом жители Верхних Ташлов.
    Фото: социальные сети.
    Источник: https://bash.news/
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    Метки: Шаранский район

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